Тимошенко пообещала Белоруссии поддержку на пути в Евросоюз

Политику, которая 22 января заявила о намерениях выдвинуться в президенты Украины, был задан вопрос о ее политике в отношении Белоруссии в случае избрания ее главой государства.

«Я убеждена в том, что шаг за шагом все страны, вышедшие из Советского Союза, будут приближаться к европейским ценностям, в том числе к очень тесному сотрудничеству с теми странами, которые входят в Евросоюз», — указала Тимошенко.

По ее словам, Украина будет не только сама проходить путь приближения к Евросоюзу и членства в нем, но и делать так, чтобы все страны европейского континента рано или поздно имели возможность стать частью одной семьи.

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. Согласно результатам опроса, проведенного Социологическим центром имени Михаила Драгоманова и опубликованного 22 января, Тимошенко занимает первую строчку в рейтинге возможных кандидатов, опережая действующего главу государства Петра Порошенко . За лидера «Батькивщины» готовы проголосовать 17,4 процента избирателей (готовых принять участие в выборах), в то время как нынешнего президента поддержали бы 17,1 процента опрошенных, собирающихся проголосовать.

Ни Тимошенко, ни Порошенко пока не были зарегистрированы Центральной избирательной комиссией Украины как кандидаты в президенты — Тимошенко подала необходимые документы 23 января. Действующий глава государства намерен объявить о своем выдвижении на второй срок 2 февраля, а окончательный список претендентов на пост президента Украины должен быть объявлен до 9 февраля.