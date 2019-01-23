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Пашинян провел переговоры с Болтоном 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Премьер Армении Никол Пашинян в среду в телефонном разговоре обсудил ситуацию в регионе и армяно-американские отношения с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.
"Провел телефонную беседу с… Болтоном. Обсуждены ситуация в регионе и двусторонние отношения", — написал Пашинян на странице в Facebook.
По его словам, в ходе беседы была обоюдно отмечена важность армяно-американских отношений для правительств двух стран.
"Договорились продолжить обсуждения по дальнейшему развитию наших отношений. Арцахский (карабахский — ред.) вопрос не затрагивался", — отметил Пашинян.
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В мире , Джон Болтон , Армения , США
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