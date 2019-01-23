Пашинян провел переговоры с Болтоном

Премьер Армении Никол Пашинян в среду в телефонном разговоре обсудил ситуацию в регионе и армяно-американские отношения с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном

"Провел телефонную беседу с… Болтоном. Обсуждены ситуация в регионе и двусторонние отношения", — написал Пашинян на странице в Facebook.

По его словам, в ходе беседы была обоюдно отмечена важность армяно-американских отношений для правительств двух стран.