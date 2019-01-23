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В МВФ призвали Украину ускорить проведение реформ 

Газета.Ru 34 минуты назад
Фото: Reuters
Украинский президент Петр Порошенко встретился с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард для обсуждения перспектив развития украинской экономики в этом году. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в "Газета.Ru".
По словам Лагард, она назвала встречу с лидером Украины "конструктивной".
"Я также подчеркнула настоятельную необходимость ускорить реформы на Украине и перейти к более быстрому росту, который необходим для устойчивого повышения уровня жизни людей", — сказала Лагард.
Она добавила, что МВФ намерен продолжить поддержку украинской стороны.
Ранее сообщалось, что Украина получит еще два транша от МВФ.
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В мире , Украина , Кристин Лагард , Петр Порошенко , Международный валютный фонд , Газета.Ru
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