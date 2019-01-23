В МВФ призвали Украину ускорить проведение реформ

По словам Лагард, она назвала встречу с лидером Украины "конструктивной".

"Я также подчеркнула настоятельную необходимость ускорить реформы на Украине и перейти к более быстрому росту, который необходим для устойчивого повышения уровня жизни людей", — сказала Лагард.

Она добавила, что МВФ намерен продолжить поддержку украинской стороны.

Ранее сообщалось, что Украина получит еще два транша от МВФ.