В МВФ призвали Украину ускорить проведение реформ 

Украинский президент Петр Порошенко встретился с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард для обсуждения перспектив развития украинской экономики в этом году. Об этом говорится в сообщении организации, поступившем в "Газета.Ru".
По словам Лагард, она назвала встречу с лидером Украины "конструктивной".
"Я также подчеркнула настоятельную необходимость ускорить реформы на Украине и перейти к более быстрому росту, который необходим для устойчивого повышения уровня жизни людей", — сказала Лагард.
Она добавила, что МВФ намерен продолжить поддержку украинской стороны.
Ранее сообщалось, что Украина получит еще два транша от МВФ.