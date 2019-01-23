Медведев разнес Роскосмос
Роскосмосу следует меньше «болтать», а делать больше. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Киев готов объявить эпидемию
Минздрав Украины инициировал заседание комиссии, которая решит, следует ли объявлять в стране об эпидемии из-за вспышек кори.
Россия заподозрила Нидерланды в утаивании правды
Власти Нидерландов, вероятно, хотят скрыть ряд данных по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам
В Москве прошли переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с главой правительства Японии Синдзо Абэ.
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Кабмин Украины на заседании в среду прекратил действие трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках Содружества независимых государств.
Сирия угрожает Израилю
Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что сирийская армия может атаковать аэропорт Тель-Авива.
Россия показала миру «подозрительную ракету»
Россия продемонстрировала иностранным военным атташе крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по версии Вашингтона, нарушает ДРСМД.
У одной из служб в России отберут "мигалки"
Аварийно-спасательные службы, которые не входят в структуру МЧС России, лишат возможности пользоваться спецсигналами.
Российский спорт оказался на грани мирового позора
Исполком ВАДА не стал применять санкции к Российскому антидопинговому агентству и лишать его статуса.
Украина провалила сделку по газу
Трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Еврокомиссии, где должна была решиться судьба транзита российского газа после 2019 года, закончилась ничем.