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Главные события среды 

Рамблер 1 час назад

Медведев разнес Роскосмос

Роскосмосу следует меньше «болтать», а делать больше. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Киев готов объявить эпидемию

Минздрав Украины инициировал заседание комиссии, которая решит, следует ли объявлять в стране об эпидемии из-за вспышек кори.

Россия заподозрила Нидерланды в утаивании правды

Власти Нидерландов, вероятно, хотят скрыть ряд данных по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.

Путин раскрыл детали переговоров по Курилам

В Москве прошли переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с главой правительства Японии Синдзо Абэ.

Украина вышла из соглашений в рамках СНГ

Кабмин Украины на заседании в среду прекратил действие трех соглашений по экономическому сотрудничеству, заключенных в рамках Содружества независимых государств.

Сирия угрожает Израилю

Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что сирийская армия может атаковать аэропорт Тель-Авива.

Россия показала миру «подозрительную ракету»

Россия продемонстрировала иностранным военным атташе крылатую ракету наземного базирования 9М729, которая, по версии Вашингтона, нарушает ДРСМД.

У одной из служб в России отберут "мигалки"

Аварийно-спасательные службы, которые не входят в структуру МЧС России, лишат возможности пользоваться спецсигналами.

Российский спорт оказался на грани мирового позора

Исполком ВАДА не стал применять санкции к Российскому антидопинговому агентству и лишать его статуса.

Украина провалила сделку по газу

Трехсторонняя встреча представителей России, Украины и Еврокомиссии, где должна была решиться судьба транзита российского газа после 2019 года, закончилась ничем.
Комментарии
В мире , Видео , Синдзо Абэ , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Минздрав РФ , Роскосмос , ООН , Правительство Украины , МЧС , Еврокомиссия , РИА Новости
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