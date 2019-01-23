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На Украине заявили о подорожании некоторых продуктов на 542% за четыре года 

RT на русском + ещё 2 33 минуты назад
Фото: pixabay.com
Руководитель Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что цены на некоторые «социальные» продукты питания на Украине за четыре года выросли на величины от 58% до 542%.
«По официальным данным за четыре года подешевела только гречка на 6%, а цены на другие социальные продукты взлетели от 58% до 542%», — написал Дорошенко на своей странице в Facebook.
По его словам, социальная корзина из 23 продуктов в среднем по стране стоила 450 гривен в декабре 2014 года, в декабре 2018 года её стоимость составила 923 гривны.
«Бакалея в среднем за четыре года подорожала в 1,7 раза, мясо и яйца — почти в 2 раза, молочные продукты — в 2,2 раза, хлеб в 2,8 раза, овощи — в 3,9 раза», — добавил глава ассоциации поставщиков.
Ранее Дорошенко заявил, что стоимость «борщевого набора» в стране в 2018 году возросла почти в два раза.
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