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Филарет потребовал «искоренить ПЦУ» 

Деловая газета «Взгляд» 50 минут назад
Фото: Пресс-служба президента Украины
«Патриарх Киевский» Филарет Денисенко заявил, что томос об автокефалии был дан не «Православной церкви Украины», а именно Киевскому патриархату, в связи с чем призвал сделать все ради «искоренения ПЦУ».
«Когда признают все эти церкви, кроме Российской и Антиохийской, и мы объединимся, то мы поставим вопрос Киевского патриархата. Чтобы они уже считали нас не как Киевская митрополия и предстоятель не митрополит, а предстоятель — патриарх. Это наша цель. Как в свое время была цель получить автокефалию», — приводит его слова «Страна».
Он заявил, что украинской церкви «навязывают название».
«Надо искоренить название «Православная церковь Украины». Это не наше название. Мы — Украинская православная церковь. Как другие: Болгарская православная церковь, Русская, Сербская и тому подобные», — заявил Филарет.
При этом он подчеркнул, что нельзя называть эту церковь «новой». Филарет уверен, что речь идет о УПЦ КП, которой якобы и был томос.
«Ясно что дали томос Киевскому патриархату. И потому — это не новая церковь. Этимология «новая церковь» — следует отказываться, не употреблять», — заявил Филарет.
Ранее Филарет заявил, что «Православная церковь Украины» должна быть переименована, а также рассказал о двоевластии среди украинских раскольников.
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В мире , Украина , РПЦ
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