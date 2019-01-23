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Украинский десантник сдался в плен Народной милиции ДНР 

Деловая газета «Взгляд» 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Народная милиция ДНР взяла в плен военнослужащего вооруженных сил Украины, сообщают СМИ.
Четверо десантников ВСУ попытались подойти к позициям ДНР, один из бойцов наступил на световую мину, трое отступили, а четвертый сдался в плен, передает телеграм-канал WarGonzo.
Захваченный в плен военнослужащий во время операции просил не стрелять в него, уточняет автор канала. Где именно произошли указанные события, не сообщается.
В понедельник на минном поле у населенного пункта Авдеевка, находящегося под контролем ДНР, подорвались четыре украинских диверсанта.
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