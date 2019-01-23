Украинский десантник сдался в плен Народной милиции ДНР

Народная милиция ДНР взяла в плен военнослужащего вооруженных сил Украины , сообщают СМИ.

Четверо десантников ВСУ попытались подойти к позициям ДНР, один из бойцов наступил на световую мину, трое отступили, а четвертый сдался в плен, передает телеграм-канал WarGonzo.

Захваченный в плен военнослужащий во время операции просил не стрелять в него, уточняет автор канала. Где именно произошли указанные события, не сообщается.

В понедельник на минном поле у населенного пункта Авдеевка, находящегося под контролем ДНР, подорвались четыре украинских диверсанта.