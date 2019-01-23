Эксперт рассказал о попытках Японии оказать давление на Россию по Курилам

Попытки Японии оказать давление на Россию по вопросу Южных Курил и изменить миропорядок, установленный после Второй мировой войны, успехом не завершатся, заявил РИА Новости научный сотрудник центра европейских исследований Китайского университета политики и права Ван Сяовэй.

Во вторник в Москве прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Лидеры отметили укрепляющее экономическое сотрудничество двух стран и потенциал его развития. Они также сообщили, что обсудили проблему мирного договора и намерены продолжить переговоры, которые Путин охарактеризовал как "кропотливую работу". Ближайшие двусторонние консультации на уровне глав МИД могут пройти в феврале в Мюнхене.

"Вопрос Южных Курил — это проблема между Россией и Японией, но также это результат победы всех народов, которые вели антифашистскую борьбу во Второй мировой войне, попытки Японии оказать давление на Россию посредством общественного мнения и стремление изменить мировой порядок, установленный после Второй мировой войны взамен на мирный договор, не смогут увенчаться успехом. Последняя встреча лидеров двух стран именно это и показала", — считает китайский эксперт.

Он добавил, что "в совместной декларации СССР и Японии от 1956 года не упоминается вопрос принадлежности Кунашира и Итурупа, и в Японии не то чтобы не понимали этого, но факт возникновения в японском обществе суждений о том, что Россия вернет эти два острова, свидетельствует о том, что они неверно оценили ситуацию".

Эксперт также считает, что Япония вряд ли сможет вести независимую от США политику в отношении России.

"Япония, возможно, считает, что России, находящейся в условиях западных санкций, потребуется помощь Японии, чтобы с одной стороны избавиться от санкций, а с другой стороны ускорить развитие российского Дальнего Востока, однако Токио не осознает, что его собственное пространство в качестве передового опорного пункта США на Дальнем Востоке крайне ограничено, их политика обязательно должна вписываться в рамки политики Вашингтона и координироваться с ней, в связи с чем Япония не сможет каким-либо образом изменить западные санкции, а также не сможет вести независимую политику в отношении России", — заявил он.

При этом говоря об экономическом сотрудничестве, эксперт отметил, что оно взаимовыгодно и взаимовыигрышно, основной пункт этого сотрудничества — привлекательность Дальнего Востока.

"Сплетение здесь политики и экономики не будет благоприятным для привлечению иностранного капитала. На мой взгляд, японские компании осознают, что инвестиционная среда на Дальнем Востоке уже улучшилась, хорошим доказательством этому служит возросшее число авиарейсов между Японией и Дальним Востоком", — добавил он.

Ван Сяовэй полагает, что "связывать территориальный вопрос с инвестиционной сферой было бы эгоистичным подходом со стороны Японии, что отражает сложности, с которыми столкнулось правительство Абэ при урегулировании проблем в японо-российских отношениях".

"Надеюсь, что в будущем Япония сможет осознать необходимость разграничивать экономические вопросы и проблему мирного договора, что поможет российско-японским отношениям вернуться на правильный путь развития", — подытожил он.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Четырнадцатого января в Москве состоялся первый раунд переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и его японского коллеги Таро Коно по мирному договору между Россией и Японией. После встречи Лавров подчеркнул, что стороны подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, "что означает прежде всего непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам южнокурильской гряды".