Меркель пошутила о планах после пенсии 

Канцлер Германии Ангела Меркель иронично отреагировала на беспокойство главы Всемирного экономического форума в Давосе Клауса Шваба по поводу того, чем она займется после отставки.
"Мы надеемся, что вы еще часто будете приезжать в Давос — не в качестве… как говорят по-немецки… пенсионерки, а как активной участницы", — цитирует Шваба "Интерфакс".
В ответ канцлер пошутила:
"Ну, сегодня я у вас, поэтому нужно радоваться тому, что имеешь".
По залу прокатился смех.
Ранее Меркель решила уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и заявила, что не будет выдвигаться на новый канцлерский срок в 2021 году.