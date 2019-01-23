Меркель пошутила о планах после пенсии

"Мы надеемся, что вы еще часто будете приезжать в Давос — не в качестве… как говорят по-немецки… пенсионерки, а как активной участницы", — цитирует Шваба "Интерфакс".

В ответ канцлер пошутила:

"Ну, сегодня я у вас, поэтому нужно радоваться тому, что имеешь".

По залу прокатился смех.

Ранее Меркель решила уйти с поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и заявила, что не будет выдвигаться на новый канцлерский срок в 2021 году.