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Армения оплатит своим онкобольным гражданам операции 

Lenta.ru + ещё 2 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Операции при злокачественных заболеваниях в Армении будут осуществляться исключительно за государственный счет. С таким заявлением в среду, 23 января, выступил министр здравоохранения республики Арсен Торосян, передает «Новости-Армения».
По его словам, в 2019 году власти страны увеличили финансирование медицинских услуг в сфере онкологии на 700 миллионов драмов (более 95,4 миллиона рублей). В 2018 году на эти цели было выделено 1,1 миллиарда драмов (около 150 миллионов рублей).
«Основная часть средств будет направлена на финансирование операций при онкологических заболеваниях, которые полностью будут осуществляться в рамках госзаказа, но только в тех медучреждениях, которые выберет Минздрав», — пояснил он.
Граждане страны платить за операции в этих клиниках не будут — государство полностью компенсирует расходы по рыночной стоимости, пообещал министр.
Как отмечает «Радио Азатутюн» (армянская служба «Радио Свобода»), раньше государство оплачивало незначительную долю стоимости оперативного лечения онкологических заболеваний, что было нелогично называть госзаказом. Теперь же большая часть дополнительно выделяемых средств будет направлена на оплату той доли, которую ранее оплачивали граждане. Таким образом, граждане Армении более не будут оплачивать оперативное лечение онкологических заболеваний.
Торосян также подчеркнул, что впервые власти Армении оплатят и услуги лучевой терапии, каждый курс которой обходится в 1 миллион драмов (порядка 136 тысяч рублей).
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В мире , Кавказ , Минздрав РФ , радио "Свобода" , Армения
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