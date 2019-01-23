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Киев готов объявить эпидемию из-за кори 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Минздрав Украины инициировал заседание комиссии, которая решит, следует ли объявлять в стране об эпидемии из-за вспышек кори, сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
Супрун заявила на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина», что в данный момент «для того, чтобы объявить эпидемию, необходимо созвать специальную комиссию, которая будет это делать», передает РИА «Новости».
С этой целью в министерстве до конца недели соберут все необходимые документы. Комиссия решит, «настало ли уже время эпидемии».
По словам и.о. министра здравоохранения Украины, в случае объявления эпидемии Минздрав имеет расширенные полномочия по закупке необходимых вакцин.
Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.
Напомним, в ноябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что эпидемиологическая ситуация на Украине стала опасной для соседей. В частности, речь шла о полиомиелите, туберкулезе, дифтерии и кори.
Тогда же Россия усилила санитарно-эпидемиологический контроль на границе с Украиной.
Отметим, что в апреле 2018 года также сообщалось о вспышке кори на Украине.
При этом в 2016 году этой болезнью переболели 78 украинцев, в 2017-м — уже около трех тысяч.
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Комментарии42
В мире , Украина , Николай Патрушев , Минздрав РФ , Совет безопасности РФ , РИА Новости
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