Киев готов объявить эпидемию из-за кори

Минздрав Украины инициировал заседание комиссии, которая решит, следует ли объявлять в стране об эпидемии из-за вспышек кори, сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Супрун заявила на брифинге, который транслировал телеканал «112 Украина», что в данный момент «для того, чтобы объявить эпидемию, необходимо созвать специальную комиссию, которая будет это делать», передает РИА «Новости»

С этой целью в министерстве до конца недели соберут все необходимые документы. Комиссия решит, «настало ли уже время эпидемии».

По словам и.о. министра здравоохранения Украины, в случае объявления эпидемии Минздрав имеет расширенные полномочия по закупке необходимых вакцин.

Корь — это острое инфекционное вирусное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.

Тогда же Россия усилила санитарно-эпидемиологический контроль на границе с Украиной.

Отметим, что в апреле 2018 года также сообщалось о вспышке кори на Украине.

При этом в 2016 году этой болезнью переболели 78 украинцев, в 2017-м — уже около трех тысяч.