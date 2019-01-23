Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Киев готов объявить эпидемию
Киев готов объявить эпидемию

Глава ЛНР оценил слова Порошенко об особом статусе Донбасса 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Пресс-служба президента Украины
Высказывания президента Украины Петра Порошенко об особом статусе Донбасса свидетельствуют о том, что Киев пытается уйти от выполнения минских договоренностей, говорится в заявлении главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника, распространенном его пресс-службой.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко, выступая по случаю Дня соборности Украины, заявил, что Украина является унитарными государством с единственным госязыком, федерализации не допустима.
"Своими высказываниями относительно особого статуса Донбасса президент Украины очередной раз пытается уйти от выполнения минских договоренностей. Устанавливая тоталитарный режим и запрещая русский язык, киевская власть явно дает понять, что она не настроена на мирное урегулирование конфликта. Этот факт Киев подтверждает не только словами, но и регулярными обстрелами наших территорий", — процитировали Пасечника в пресс-службе.
Последние новости
Ни денег, ни транзита: Украина провалила газовые переговоры Европа отомстила Украине Действия Собчак после драки Виторгана с Богомоловым попали на видео
Комментарии
В мире , Петр Порошенко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев разнес Роскосмос267
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»
Названа дата потепления в Москве12
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ52
Россия показала миру «подозрительную ракету»115
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
00:45
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
Общество
03:37
Психолог дал совет оскандалившемуся Виторгану
Шоу-бизнес
02:38
Медведев разнес Роскосмос
Наука и техника Другое
05:54
Названа дата потепления в Москве
Погода Новости Москвы
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
04:19
Россия показала миру «подозрительную ракету»
Армия Оружие
01:18
В сеть слили видео нового iPhone с тройной камерой
Гаджеты Наука и техника
05:52
Путин раскрыл детали переговоров по Курилам
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение