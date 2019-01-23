Глава ЛНР оценил слова Порошенко об особом статусе Донбасса

Высказывания президента Украины Петра Порошенко об особом статусе Донбасса свидетельствуют о том, что Киев пытается уйти от выполнения минских договоренностей, говорится в заявлении главы самопровозглашенной Луганской народной республики Леонида Пасечника, распространенном его пресс-службой.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко, выступая по случаю Дня соборности Украины, заявил, что Украина является унитарными государством с единственным госязыком, федерализации не допустима.