МИД России осудил теракт в Манбидже

«Конечно, этот инцидент заслуживает решительного осуждения», — сказала она.

При этом, как отметила дипломат, очевидно, что незаконно действующие в Сирии американские подразделения и их союзники из коалиции «так и не смогли предотвратить перемещение осаждённых на востоке Сирии террористов в другие части страны».

«Хотели бы вновь подчеркнуть, что необходимым условием для эффективного противодействия джихадистам и стабилизации обстановки в Заевфратье в целом является переход этих территорий под контроль законных властей. Это пойдет на пользу не только Сирии, но и позволит снять озабоченности соседних стран по защите национальной безопасности», — подчеркнула она.

16 января в центре Манбиджа произошёл теракт. Как заявляли в Анкаре, погибли 27 человек, среди которых пять военных США.