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МИД России осудил теракт в Манбидже 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что российская сторона осуждает теракт в сирийском Манбидже.
«Конечно, этот инцидент заслуживает решительного осуждения», — сказала она.
При этом, как отметила дипломат, очевидно, что незаконно действующие в Сирии американские подразделения и их союзники из коалиции «так и не смогли предотвратить перемещение осаждённых на востоке Сирии террористов в другие части страны».
«Хотели бы вновь подчеркнуть, что необходимым условием для эффективного противодействия джихадистам и стабилизации обстановки в Заевфратье в целом является переход этих территорий под контроль законных властей. Это пойдет на пользу не только Сирии, но и позволит снять озабоченности соседних стран по защите национальной безопасности», — подчеркнула она.
16 января в центре Манбиджа произошёл теракт. Как заявляли в Анкаре, погибли 27 человек, среди которых пять военных США.
Позднее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил американскому лидеру Дональду Трампу о готовности обеспечить безопасность в Манбидже.
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В мире , Реджеп Эрдоган , Мария Захарова , Дональд Трамп , МИД
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