В ЛНР два города остались без воды из-за аварии

Подача воды прекращена в два города самопровозглашенной Луганской народной республики из-за аварий на водопроводах, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.

"В связи с порывом на магистральном водоводе "Молодогвардейская насосная станция — город Ровеньки" прекращена подача воды потребителям города Ровеньки до устранения аварии", — сообщили в МЧС.

В ведомстве дополнили, что также произошел порыв водовода "Первомайск-Золотое-5", после чего была полностью прекращена подача воды города Золотое-5, находящийся у линии соприкосновения. Уточняется, что ремонтные работы запланированы на 28 января.

Точное количество человек, оставшихся без водоснабжения, не сообщается.