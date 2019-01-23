«Черная метка» от Варфоломея: Почему Иерусалимский патриарх отказался встречаться с Порошенко

Понедельник, 21 января, для президента Украины Петра Порошенко не задался. Желая продолжить свой «томос-тур» на Святой Земле, он планировал встретиться с Иерусалимским патриархом Феофилом III. Однако последний отменил встречу с украинским главой государства, сославшись на недомогание.

Более того, Феофил III отправил Порошенко письмо, в котором, ни много ни мало, просит того помириться с предыдущим президентом Украины Виктором Януковичем . Как сообщило украинское издание «Страна», это письмо Порошенко передал секретарь Иерусалимской патриархии Аристарх лично.

Но на этом унижения для украинского президента не закончились. На следующий день, 22 января, стало известно о встрече резко поправившегося Феофила III с делегацией каноничной Украинской православной церкви.

«22 января 2019 года, по благословению Высокопреосвященнейшего митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, епископ Арцизский Виктор, викарий Одесской епархии, совершил паломничество в Святой град Иерусалим, где поклонился древним Святыням Палестины и Иерусалима. Одним из знаменательных событий паломнической поездки было посещение Блаженнейшего Феофила III, патриарха Иерусалимского и всея Палестины. В своём назидательном слове паломникам из Украины Святейший Патриарх Феофил III отметил, что сугубо молится о мире в Украине, и передал своё первосвятительское благословение верным чадам канонической Украинской православной церкви», — гласило сообщение пресс-службы Одесской епархии УПЦ, которое сопровождалось фотографиями встречи Феофила III с украинскими православными.

Иерусалимский патриарх передал подарки делегации УПЦ.

В общем, Порошенко и ПЦУ получили звонкий «щелчок по носу». В причине произошедшего разбиралось издание Украина.ру.

Непростой патриархат

Иерусалимский патриархат — один из древнейших православных патриархатов. Формально его история начинается с брата Иисуса Христа апостола Иакова, которого называют первым епископом Иерусалимской церкви. Однако после Иудейской войны и разорения неформальное первенство переходит к Риму . Лишь в 451 году в Халкидоне близ Константинополя (ныне это район Кадыкёй в азиатской части Стамбула ) на Вселенском соборе утверждается титул Иерусалимского патриарха. До Великого раскола 1054 года Иерусалимская церковь занимала пятое место в диптихе (список имён или организаций, поминаемых во время литургии в христианской церкви. — Ред.), а после раскола — четвертое, вслед за Константинопольской, Александрийской и Антиохийской.

Во время крестовых походов, когда в Святой Земле на недолгое время воцарились католики, Иерусалимская православная церковь управлялась из Константинополя.

Несмотря на то что те времена в далеком прошлом и сегодня состояние Иерусалимской православной церкви довольно непростое. Отношения ее с матерью-церковью — Константинопольским патриархатом довольно тесные. 23 октября 2018 года греческие СМИ сообщили о письме Феофила III к Константинопольскому патриарху Варфоломею. В письме среди прочего была просьба о святом миро для нужд Иерусалимской православной церкви. Кроме того, в письме был намек и на позицию Иерусалимского патриархата по поводу решения Варфоломея предоставить автокефалию Украине.

«Прошли те времена, когда патриархи Востока вынуждены были из-за трудностей путешествовать по всем концам мира, для того чтобы просить помощь для своих церквей, и таким образом были вынуждены быть уступчивыми», — заявил передавший письмо экзарх Иерусалимского патриархата в Стамбуле архиепископ Анфидонский Нектарий.

Таким образом в Иерусалиме ответили на угрозу РПЦ приостановить служение в Храме Гроба Господня, если Иерусалимская православная церковь поддержит решение Фанара.

Помимо необходимого для богослужений мира, которое Иерусалим получает из Стамбула, есть и еще одно крепкое связующее звено между этими церквями — кадры.

Полный титул Иерусалимского патриарха выглядит следующим образом: Его Божественное Блаженство Патриарх Святого Града Иерусалима и всея Палестины, Сирии, Аравии, всего Заиорданья, Каны Галилейской и Святого Сиона.

Как видно из титула, каноническая территория патриархата включает в себя земли, большинство населения которых — арабы. И действительно, арабы — подавляющее большинство прихожан. А вот с клиром ситуация выглядит совсем иначе: все архиепископы и митрополиты Иерусалимской православной церкви — греки. Ту же Синайскую православную церковь — автономную церковь в составе ИПЦ возглавляет уроженец Афин Дамиан (Самардзис). Грек и сам патриарх Феофил III (в миру Илия Яннопулос), который родился в греческом городке Гаргальяни на Пелопоннесе. Таким образом, Константинопольская и находящаяся под ее сильным влиянием Элладская православная церковь являются своеобразными «кузницами кадров» для Иерусалимского патриархата. При этом, как отмечает ряд источников, Феофил III разделяет взгляды Варфоломея и его «правой руки» — митрополит Галльского Эммануила на то, что именно греки должны быть истинными лидерами мирового православия.

Это усложняет отношения руководства ИПЦ со своей паствой, которая ропщет на своих духовных отцов еще по одному вопросу — земельному.

Иерусалимская православная церковь — один из крупнейших собственников земли в Иерусалиме. Ей принадлежит около 18% земли Святого Города. Как отмечает сайт «Патриархия», даже земля, на которой стоит здание израильского парламента — Кнессета, — и та в собственности ИПЦ. При этом кандидатуру патриарха, избранного Собором и Синодом, утверждают еще и власти Иордании, Палестины и Израиля. Последние кровно заинтересованы в том, чтобы как можно больше земли в Иерусалиме было в их собственности или в собственности израильских граждан. В 2005 году вспыхнул скандал: ряд израильских и греческих СМИ обвинил предшественника Феофила III — патриарха Иринея I в том, что его доверенные лица продали израильским бизнесменам землю у Яффских ворот. В результате Синод ИПЦ, а затем Всеправославный собор на Фанаре отстранил Иринея I от должности. Но избежать земельных скандалов не удалось и его преемнику. В октябре 2017 года израильские СМИ сообщили, что ИПЦ продала три земельных участка в Иерусалиме, Яффо и Кейсарии. При этом цены были бросовыми, чтобы избежать высокого налогообложения. Как видно, израильтяне не сбавляют напора по поводу передачи им проданным предшественником Феофила III участков в Старом Иерусалиме. В придачу к этому некоторые израильские партии хотят чуть ли не конфисковать ряд земель у ИПЦ.

Все это вызывает острое неприятие арабской паствы, которая хочет патриарха-араба, как это и было столетия назад.

В 2017 году Феофил провел ряд встреч, в том числе и с Папой Римским Франциском королем Иордании Абдаллой и премьер-министром Рами Хамдаллой, чтобы заручиться их поддержкой в остром «земельном вопросе», а также разногласиях с паствой, значительная часть которой, кстати, настроена еще и пророссийски.

В общем, нынешний поступок Феофила III — верного соратника Константинополя, страдающего от непонимания своей пророссийской арабской паствы, может удивить. Однако если вспомнить, что происходило на Украине в предыдущие дни, никакого удивления не будет.

Потеряли берега, или Приведение украинцев к порядку

Константинопольскому патриарху Варфоломею на себе пришлось испытать всю прелесть ведения дел с ушлым украинским духовенством из «Киевского патриархата». 15 декабря на так называемом объединительном соборе в Киеве глава последнего — патриарх Филарет — даже сменил патриарший куколь на митрополичий клобук, демонстрируя свое смирение принимавшим участие в соборе экзархам Константинопольского патриархата. Но как только новосозданная украинская церковь получила томос об автокефалии, поведение Филарета и его выдвиженца Епифания, возглавившего ПЦУ, резко изменилось.

16 января Филарет распорядился: в церквях «Киевского патриархата», а ныне ПЦУ, в богослужениях следует поминать «святейшего Филарета, патриарха Киевского и всея Руси-Украины» и «блаженнейшего Епифания, митрополита Киевского и всея Украины».

При этом в своем октябрьском решении Синод Константинопольской православной церкви однозначно давал понять — Филарет восстанавливается в своем звании митрополита, никакой он не патриарх.

А два дня спустя — 18 января — воспитанник Филарета и глава ПЦУ Епифаний заявил, что его церковь не подчиняется Константинопольскому патриархату.

«Наши противники говорят о том, что мы не имеем настоящей автокефалии, мы подчинены Константинополю, — это неправда. Этот документ, томос, четко показывает, что мы являемся независимой автокефальной Святейшей церковью Украины. Согласно томосу, мы занимаем почетное 15-е место среди других поместных православных церквей», — отметил он во время открытия памятника митрополиту Василию Липкивскому в Черкассах.

«Вот это поворот!» — должно быть, решили в Константинопольском патриархате. В результате уже через три дня президент Украины лишается аудиенции у Феофила III, которая в свою очередь могла бы стать ключевым моментом в «томос-туре»: независимую украинскую церковь признали на Святой Земле! Но не случилось.

Очевидно, Фанар — Константинопольская «мать-церковь» — пытается укоротить зарвавшихся украинских «детей». Пока — через политиков. Властолюбие Филарета и желание иерархов «Киевского патриархата» безраздельно царствовать на Украине в конечном итоге сыграло против них и украинской власти в целом. Вряд ли это придется по душе Порошенко, для которого религиозная тематика является одной из ключевых в избирательной кампании.