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Тимошенко подала документы в Центризбирком 

Украина.ру 1 час назад
Фото: РИА Новости
Об этом 23 января рассказала пресс-секретарь политика Марина Сорока на своей странице в Facebook.
«ЦИК приняла документы кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко», — написала она.
Для Тимошенко это будет уже третья попытка побороться за президентский пост.
В 2010 году она по итогам второго тура голосования проиграла Виктору Януковичу с разрывом в 3,48% голосов. В 2014 году Тимошенко уступила действующему президенту Петру Порошенко, который был избран по результатам первого тура.
В своих предвыборных выступлениях Тимошенко не скупится не обещания: новая Конституция, увеличение средней зарплаты и пенсии в 3,5 раза, установление налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль, курс на членство в Североатлантическом альянсе.
Особый резонанс вызвали ее слова о том, что она готова будет сложить с себя полномочия главы государства после истечения первых ста дней президентства, если не сможет «сломать систему» и показать украинцам положительный результат своих трудов.
По мнению экспертов, против нее может сыграть невыгодный газовый контракт с РФ, который Тимошенко заключила еще в бытность премьером, а также схожесть во взглядах и электорате с Порошенко, который подмял под себя всю информационную повестку.
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Комментарии
В мире , Виктор Янукович , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Центризбирком России , НАТО
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