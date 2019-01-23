Тимошенко подала документы в Центризбирком

Об этом 23 января рассказала пресс-секретарь политика Марина Сорока на своей странице в Facebook.

«ЦИК приняла документы кандидата на пост президента Украины Юлии Тимошенко», — написала она.

Для Тимошенко это будет уже третья попытка побороться за президентский пост.

В 2010 году она по итогам второго тура голосования проиграла Виктору Януковичу с разрывом в 3,48% голосов. В 2014 году Тимошенко уступила действующему президенту Петру Порошенко , который был избран по результатам первого тура.

В своих предвыборных выступлениях Тимошенко не скупится не обещания: новая Конституция, увеличение средней зарплаты и пенсии в 3,5 раза, установление налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль, курс на членство в Североатлантическом альянсе

Особый резонанс вызвали ее слова о том, что она готова будет сложить с себя полномочия главы государства после истечения первых ста дней президентства, если не сможет «сломать систему» и показать украинцам положительный результат своих трудов.

По мнению экспертов, против нее может сыграть невыгодный газовый контракт с РФ, который Тимошенко заключила еще в бытность премьером, а также схожесть во взглядах и электорате с Порошенко, который подмял под себя всю информационную повестку.