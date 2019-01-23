Анкара уведомила Киев о визите турецких консулов в Крым

Турция официально проинформировала Украину о визите турецких консулов в Крым , заявил в среду посол Украины в Турции Андрей Сибига.

"Украинская сторона по дипломатическим каналам была проинформирована о намерениях турецких консулов посетить оккупированный Крым для оказания первоочередной консульской помощи в связи с гибелью граждан Турции в результате инцидента с двумя судами 21 января", — написал Сибига на своей странице в Twitter.

Суда "Канди" и "Маэстро" под флагом Танзании загорелись в понедельник в Керченском проливе, по предварительной информации, во время передачи топлива с борта на борт. По данным Росморречфлота, на обоих судах было 32 человека: 12 человек спасены, 10 тел поднято на борт, 10 числятся пропавшими без вести. Как сообщили в МИД Турции, среди погибших четыре гражданина страны.