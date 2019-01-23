Бывший президент Украины Виктор Янукович не примет участие в оглашении приговора по делу о госизмене по видеосвязи, потому что Оболонский районный суд Киева поздно его проинформировал, заявил РИА Новости в среду его адвокат Виталий Сердюк.
Ранее в генпрокуратуре Украины сообщили, что Оболонский районный суд Киева начнет в четверг зачитывать приговор Януковичу по делу о госизмене. Защита экс-президента заявила, что суд должен был заблаговременно уведомить и ее, и подсудимого об объявлении приговора.
"Какой-либо технической возможности обеспечить связь с Виктором Януковичем уже у защиты не будет. Это грубейшее нарушение основ уголовного процесса", — сказал Сердюк.
По его словам, защита бывшего президента будет присутствовать в четверг в киевском суде на оглашении приговора.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.