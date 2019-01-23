Янукович не примет участие в оглашении приговора, заявил адвокат

Ранее в генпрокуратуре Украины сообщили, что Оболонский районный суд Киева начнет в четверг зачитывать приговор Януковичу по делу о госизмене. Защита экс-президента заявила, что суд должен был заблаговременно уведомить и ее, и подсудимого об объявлении приговора.

"Какой-либо технической возможности обеспечить связь с Виктором Януковичем уже у защиты не будет. Это грубейшее нарушение основ уголовного процесса", — сказал Сердюк.

По его словам, защита бывшего президента будет присутствовать в четверг в киевском суде на оглашении приговора.