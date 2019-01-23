Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Янукович не примет участие в оглашении приговора, заявил адвокат 

РИА Новости + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший президент Украины Виктор Янукович не примет участие в оглашении приговора по делу о госизмене по видеосвязи, потому что Оболонский районный суд Киева поздно его проинформировал, заявил РИА Новости в среду его адвокат Виталий Сердюк.
Ранее в генпрокуратуре Украины сообщили, что Оболонский районный суд Киева начнет в четверг зачитывать приговор Януковичу по делу о госизмене. Защита экс-президента заявила, что суд должен был заблаговременно уведомить и ее, и подсудимого об объявлении приговора.
"Какой-либо технической возможности обеспечить связь с Виктором Януковичем уже у защиты не будет. Это грубейшее нарушение основ уголовного процесса", — сказал Сердюк.
По его словам, защита бывшего президента будет присутствовать в четверг в киевском суде на оглашении приговора.
Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.
Последние новости
Ни денег, ни транзита: Украина провалила газовые переговоры Европа отомстила Украине Действия Собчак после драки Виторгана с Богомоловым попали на видео
Комментарии2
В мире , Украина , Виктор Янукович , Виталий Сердюк , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев разнес Роскосмос279
Киев готов объявить эпидемию121
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»44
Суд решил судьбу угонщика самолета Сургут — Москва26
Россия заподозрила Нидерланды в утаивании правды218
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
02:47
Суд решил судьбу угонщика самолета Сургут — Москва
Происшествия
04:21
Россия отреагировала на удары Израиля по Сирии
Политика
02:55
Россия заподозрила Нидерланды в утаивании правды
В мире
00:45
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
Общество
03:21
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»
Наука и техника Наука
03:28
Адвокат Рыбки рассказал о ее планах на жизнь
Происшествия
03:37
Психолог дал совет оскандалившемуся Виторгану
Шоу-бизнес
02:38
Медведев разнес Роскосмос
Наука и техника Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение