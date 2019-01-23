Силовики 12 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Украинские силовики 12 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в среду журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Накануне в ДНР сообщили о 17 нарушениях перемирия со стороны украинских силовиков. Согласованное контактной группой "новогоднее" перемирие вступило в силу в Донбассе 29 декабря.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 12 раз", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 10 мин калибром 120 миллиметров. Также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.