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Огромный флаг КНДР рядом с Сеулом возмутил южнокорейцев 

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Жители Ансона, города-спутника столицы Южной Кореи Сеула, возмутились тем, что рисунок плитки на одной из городских площадей со спутниковых снимков напоминает флаг КНДР. Об этом рассказала газета Hankyoreh.
На снимках, сделанных с орбиты, видно, что плитка на площади складывается в рисунок в виде красной пятиконечной звезды, вписанной в белый круг на красном фоне — это действительно напоминает флаг соседнего государства, демонстрация символики которого запрещена законами Южной Кореи.
Консервативные местные жители засыпали мэрию звонками и обращениями, в которых требовали наказать «прокоммунистически настроенных служащих». Власти города ответили, что не планировали идеологическую диверсию против основ свободного общества, когда проектировали оформление площади.
Сотрудник мэрии в разговоре с прессой подчеркнул, что такая звезда — не обязательно символ КНДР, пятиконечные звезды в своей символике используют и другие страны, в том числе Соединенные Штаты.
Он также отметил, что площадь оформлена так еще в октябре 2015 года. На создание рисунка ушло около семи тысяч плиток — и администрации придется потратить крупную сумму денег в том случае, если противники демонстрации тоталитарной символики добьются своего.
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В мире , Видео , КНДР , Сеул
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