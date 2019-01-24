Огромный флаг КНДР рядом с Сеулом возмутил южнокорейцев

Жители Ансона, города-спутника столицы Южной Кореи Сеула , возмутились тем, что рисунок плитки на одной из городских площадей со спутниковых снимков напоминает флаг КНДР. Об этом рассказала газета Hankyoreh.

На снимках, сделанных с орбиты, видно, что плитка на площади складывается в рисунок в виде красной пятиконечной звезды, вписанной в белый круг на красном фоне — это действительно напоминает флаг соседнего государства, демонстрация символики которого запрещена законами Южной Кореи.

Консервативные местные жители засыпали мэрию звонками и обращениями, в которых требовали наказать «прокоммунистически настроенных служащих». Власти города ответили, что не планировали идеологическую диверсию против основ свободного общества, когда проектировали оформление площади.

Сотрудник мэрии в разговоре с прессой подчеркнул, что такая звезда — не обязательно символ КНДР, пятиконечные звезды в своей символике используют и другие страны, в том числе Соединенные Штаты.

Он также отметил, что площадь оформлена так еще в октябре 2015 года. На создание рисунка ушло около семи тысяч плиток — и администрации придется потратить крупную сумму денег в том случае, если противники демонстрации тоталитарной символики добьются своего.