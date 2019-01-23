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СМИ: антикоррупционное бюро Украины закрыло одно из дел против Гройсмана 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Национальное антикоррупционное бюро Украины в связи с отсутствием состава преступления закрыло уголовное дело о возможных злоупотреблениях и подделке документов, возбужденное против премьера Владимира Гройсмана, передает агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в ведомстве.
Изначально следствие полагало, что, подписывая госбюджет 2016 год, занимавший в то время должность спикера Верховной рады Гройсман внес правки в один из пунктов и таким образом подделал официальный документ.
"Дело было закрыто 10 декабря 2018 года в связи с отсутствием состава преступления в действиях Гройсмана. Дело расследовалось по статьям "Служебный подлог" и "Злоупотребление властью или служебным положением", — приводит агентство "Украинские новости" слова источника.
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