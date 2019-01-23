Назревает революция: простая барменша принесет миру триллионы долларов

Если бы всего несколько лет назад кто-то предположил, что главным политическим событием, о котором (с ужасом или восторгом) напишут едва ли не все топовые американские СМИ, станет появление в конгрессе популярного политика-социалиста, в это бы мало кто поверил. Однако сейчас главной звездой американских соцсетей и однозначным дирижером медийной повестки стала конгрессвуман Александрия Окасио-Кортес, которая открыто называет себя "демократической социалисткой", а также выдвигает такие планы достижения социальной справедливости, что бывалые американские медийщики не могут оправиться от шока. Но внимание СМИ — это мелочь по сравнению с гораздо более важным открытием, сделанным американскими социологами: откровенно популистские предложения юной звезды американской политики нравятся американским избирателям. Причем не только демократам, но и многим республиканцам и независимым, а это означает, что левопопулистская политическая повестка имеет все шансы стать доминирующей в американской политической жизни.

Если быть точным, то доминирование уже началось: топовые американские СМИ, начиная от агентства деловой информации Bloomberg и заканчивая CNN , обсуждают ее предложения: ввести налог в 70% "на богатых", узаконить гарантированное трудоустройство, которое должно обеспечить государство, ввести бесплатную медицину для всех, перевести США полностью на зеленую энергетику (то есть никакой нефти, газа и ядерных реакторов) и самое главное — "напечатать и раздать", то есть профинансировать все вышеперечисленные программы улучшения жизни за счет долларового печатного станка. Теперь, чтобы выглядеть хоть сколь-нибудь презентабельно на фоне столь аппетитных обещаний Окасио-Кортес, другим политикам-демократам придется предлагать что-то еще более завиральное и, следовательно, обещать напечатать еще больше денег.

Зимбабве, Шансы США проехать до последней остановки в гиперфляционном экономическом аду, в котором уже побывали Веймарская Германия Россия 90-х и Венесуэла , резко возросли. Но в США достаточно экономистов левого толка, которые считают, что в силу американской исключительности законы экономики на Америку не распространяются.

Американский журнал The Week уже заявил, что "Александрия Окасио-Кортес — это прогрессивный Трамп", намекая на то, что это единственный политик левого толка (то есть, выражаясь языком американской политологии, "прогрессивный политик"), способный привлечь на свою сторону ту часть электората, которой нужен лидер-популист, обещающий простые и понятные решения для сложных вопросов.

Однако внимание СМИ — это мелочь по сравнению с успехами Окасио-Кортес в плане привлечения на свою сторону избирателей, которые хотят поддерживать понятного и активного политика, предлагающего простые и понятные решения. Результаты свежего опроса компании Rasmussen шокировали экспертное сообщество: в случае гипотетического выбора между Трампом и Окасио-Кортес разница между ними составит всего три процента в пользу Трампа (43% на 40%; 17% — не определились), и это меньше, чем статистическая погрешность. Это поразительный результат с учетом того, что о существовании новой звезды американской политики избиратели узнали всего несколько месяцев назад.

Показательно, что публике вообще безразличны ее профессиональные компетенции, точнее, их полное отсутствие, ведь до попадания в политику Окасио-Кортес работала барменом в Бронксе. В некотором смысле отсутствие политических компетенций и откровенно хабальское поведение роднит ее с Трампом и, видимо, вызывает симпатии у избирателей. Колумнист The Week Мэтью Уолтер (Matthew Walther) с восторгом отмечает их сходства:

"Так же как и в случае с Трампом, привлекательность Окасио-Кортес — это вопрос риторики и личности, а не политической компетентности или нужного опыта. Она, как и президент, не дружит с фактами.

Она дважды не смогла назвать три ветви власти в США. Она, мягко выражаясь, не дружит с цифрами.

Когда ей указали на ошибку, она ответила тем, что повторила ее и попутно оскорбила семью собеседника (который указал на ошибку. — Прим. авт.).

То, что она предлагает своим онлайн-сторонникам, — это нечто более важное: это шанс наблюдать за тем, как молодая прикольная супергероиня побеждает коалицию зла, состоящую из стариков-злодеев".

К сожалению для многих сторонников социальной справедливости за счет печатного станка, сама Александра Окасио-Кортес еще слишком молода для того, чтобы участвовать в следующих президентских выборах, но этого и не требуется. Только крайняя наивность может позволить кому-то действительно поверить в то, что "бедная девушка-бармен из Бронкса" за несколько месяцев самостоятельно стала политической звездой в стране, в которой минимальная избирательная кампания обходится в миллионы долларов, а политический доступ к средствам массовой информации охраняется строже, чем самый секретный военный бункер.

У этого популистского чуда гарантированно есть заказчики, сценаристы и режиссеры, которым просто нужен эдакий народный герой, который повернет общественный дискурс в нужную сторону, поддержит нужного кандидата и сделает так, чтобы избиратели сами проголосовали за то, чтобы их сбережения, обещанные им пенсии и гарантированные государством пособия просто сгорели в огне будущей гиперинфляции (вместе с государственным долгом США и долгами миллиардеров, которые и спонсируют Демократическую партию ). Такой выход из долговой ловушки — это не признак силы, он лишит доллар статуса мировой валюты, и подобная схема явно продвигается не от хорошей жизни. Тот сегмент американской элиты, который продвигает такое решение, скорее напоминает ящерицу, отбрасывающую свой хвост, только в виде ненужного хвоста будут государственные и частные долги, а также "социальные гарантии". А то, что от этого всего выиграют (или менее всего пострадают) как раз наиболее богатые, даже особо не скрывается. Например, Business Insider справедливо замечает, что "Уолл-стрит должна понравиться экономическая теория Окасио-Кортес", но это предупреждение ничего не изменит.

Если Трамп на следующих выборах не совершит очередное электоральное чудо, то нам предстоит увидеть очень поучительное зрелище: электорат когда-то великого мирового гегемона проголосует за собственное ограбление.