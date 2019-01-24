Лукашенко заявил, что одинаково относится к русским и белорусам

"Русских с белорусами столкнуть не удастся никогда, по крайней мере, пока я президент. Для нас русский человек, для меня лично, то же самое, что и белорус", — сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.

По его словам, Белоруссия для россиян как была, так и будет "родным домом". Он отметил, что в Минске "полны решимости с нашими старшими братьями сотрудничать".