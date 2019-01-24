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Лукашенко заявил, что одинаково относится к русским и белорусам 

РИА Новости + ещё 2 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что одинаково относится к русским и белорусам.
"Русских с белорусами столкнуть не удастся никогда, по крайней мере, пока я президент. Для нас русский человек, для меня лично, то же самое, что и белорус", — сказал Лукашенко в четверг в Минске во время встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым.
По его словам, Белоруссия для россиян как была, так и будет "родным домом". Он отметил, что в Минске "полны решимости с нашими старшими братьями сотрудничать".
"Но я всегда только предупреждаю: по-человечески. Не надо там никаких экономических основ и прочее — по-человечески… Всегда вы найдете отзыв в нашей душе. Если вам надо где-то площадку для работы на Западе с вашими товарами… считайте, что это — ваша земля. Приезжайте, стройте, развивайте свой интерес", — добавил Лукашенко.
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