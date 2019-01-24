ТАСС: последние новости

Саакашвили заявил, что безвизовый режим с ЕС уничтожает Украину

Лидер оппозиции Венесуэлы заявил, что Каракас продолжит дипотношения со всеми странами

Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии и создание буферной зоны на севере этой страны