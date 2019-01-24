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США официально запросили проведения заседания СБ ООН по Венесуэле 

ТАСС + ещё 16 49 минут назад
Фото: AP Photo/Mary Altaffer
США направили официальный запрос на проведение заседания Совета Безопасности ООН по Венесуэле в субботу, 26 января. Об этом сообщается в четверг в Twitter постоянного представительства США при ООН.
"США официально запросили проведения открытого заседания СБ ООН в субботу в 9:00 по местному времени (17:00 мск) для обсуждения продолжающегося кризиса в Венесуэле", — говорится в сообщении.
Ранее постпред ЮАР Джерри Матйила сообщил журналистам, что заседание может пройти с участием госсекретаря США Майкла Помпео.
В свою очередь, постпред России при ООН Василий Небензя, отвечая на вопрос, планирует ли Россия запросить созыв заседания СБ по Венесуэле, заявил, что ситуация в республике является внутренним делом этой страны и не должна выноситься на обсуждение Совета Безопасности ООН.
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В мире , Латинская Америка , Политика , США , Василий Небензя , Совбез ООН , ООН , Венесуэла
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