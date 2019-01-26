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Франция назвала условие признания Гуаидо президентом Венесуэлы 

РИА Новости + ещё 60 1 час назад
Фото: РИА Новости
Париж, Мадрид и Берлин готовы признать Хуана Гуаидо президентом Венесуэлы, если действующий глава государства Николас Мадуро в течение восьми дней не объявит новые выборы.
Об этом практически одновременно объявили президент Франции Эммануэль Макрон, испанский премьер Педро Санчес и заместитель официального представителя правительства Германии Мартина Фиц.
"Народ Венесуэлы должен иметь возможность свободно определиться со своим будущим. Если о проведении выборов не будет объявлено в течение восьми дней, мы будем готовы признать Гуаидо как президента Венесуэлы для запуска политического процесса", — написал Макрон в Twitter.
Санчес и Фиц выступили с аналогичными заявлениями.
С середины недели в Венесуэле проходят массовые протесты против президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиции и спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. Его уже признали США, Бразилия, Канада, Аргентина, Парагвай, Грузия, Албания и некоторые другие страны.
Мадуро назвал происходящее государственным переворотом, а Гуаидо — "марионеткой США". Кроме того, он разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном и потребовал от американских дипломатов покинуть Венесуэлу, но госсекретарь Майк Помпео отказался признать это требование.
Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.
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В мире , Европа , Николас Мадуро , Педро Санчес , Венесуэла , Франция
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