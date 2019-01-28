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Задержан похититель картины Куинджи

Австралия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы 

Газета.Ru + ещё 90 52 минуты назад
Фото: Reuters
Главы МИД Австралии Мэрис Пэйн заявила, что страна считает главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
В ведомстве сказали, что продолжат считать его временным главой государства, пока на территории Венесуэлы не состоятся выборы.
"Австралия признает и поддерживает председателя Национальной ассамблеи (Венесуэлы — Газета.Ru) Хуана Гуайдо в качестве временного президента", — сказала Пэйн.
Ранее сообщалось, что Гуйадо ведет переговоры с военными для смещения Мадуро.
Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали такие страны, как США, Канада, Грузия, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.
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Комментарии3
В мире , Европа , Николас Мадуро , МИД , Газета.Ru , Венесуэла
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