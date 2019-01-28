Австралия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Главы МИД Австралии Мэрис Пэйн заявила, что страна считает главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны. Об этом сообщает РИА "Новости".

В ведомстве сказали, что продолжат считать его временным главой государства, пока на территории Венесуэлы не состоятся выборы.

"Австралия признает и поддерживает председателя Национальной ассамблеи (Венесуэлы — Газета.Ru) Хуана Гуайдо в качестве временного президента", — сказала Пэйн.

Ранее сообщалось, что Гуйадо ведет переговоры с военными для смещения Мадуро

Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга против президента Венесуэлы Николаса Мадуро 23 января. К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали такие страны, как США, Канада, Грузия, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.