Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадуро жестко высказался против ультиматума стран ЕС 

ТК «Звезда» + ещё 253 13 минут назад
Фото: nicolasmaduro, Instagram
Президент Венесуэлы отметил, что ультиматум европейских стран Венесуэле равнозначен тому, как если бы Мадуро потребовал срочно признать независимость Каталонии.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро повторно отверг ультиматум нескольких европейских стран, которые настаивали на проведении досрочных выборов президента в Венесуэле. Напомним, Германия, Франция, Испания, Великобритания и Нидерланды угрожали признать новым президентом страны Хуана Гуайдо, если Мадуро не проведет выборы в течение 8 дней. Срок этого ультиматума истек 3 февраля.
«Мы не принимаем ультиматумов от кого-либо. Это все равно, если бы я сказал Европейскому Союзу: "Даю вам семь дней на то, чтобы признать Республику Каталонию, иначе мы примем меры"», — заявил Мадуро испанскому телеканалу La Sexta.
Напомним, глава европейской дипломатии Федерика Могерини позже фактически озвучила вышеуказанную позицию ЕС.
По словам Николаса Мадуро, народ Венесуэлы избрал его на пост президента на шесть лет. Поэтому, согласно Конституции, следующие выборы главы государства должны быть проведены в 2025 году.
Попытка госпереворота в Венесуэле произошла 23 января, когда спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя врио президента страны. Его сразу же поддержали США, Канада, Бразилия и ряд других стран.
ТК «Звезда»: последние новости
Трамп допустил ввод американских военных в Венесуэлу Президент Боливии прибыл в Венесуэлу для поддержки Мадуро Порошенко подал документы в ЦИК в последний день регистрации кандидатов в президенты
Комментарии
В мире , Николас Мадуро , Федерика Могерини , ЕС , Венесуэла
Читайте также
Видео
Трамп пригрозил Мадуро войсками
В мире Армия
Завод США с запрещенными ракетами попал на видео
Армия Оружие
РФ расценит вторжение США в Венесуэлу как акт агрессии
Политика Армия
Волочкова устроила скандал на ТВ после слов про быдло
Шоу-бизнес
Пугачева отреагировала на смерть Децла
Шоу-бизнес
Франция поставила Мадуро ультиматум
В мире Европа
Малахова потрясла смерть «беременной» от Киркорова
Шоу-бизнес Статьи
США спровоцировали холодную войну 2.0
Оружие В мире
России предложили убрать «запрещенные ракеты» за Урал
Армия Оружие
Момент смерти Децла попал на видео
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение