Мадуро жестко высказался против ультиматума стран ЕС

Президент Венесуэлы отметил, что ультиматум европейских стран Венесуэле равнозначен тому, как если бы Мадуро потребовал срочно признать независимость Каталонии

Франция, Испания, Великобритания и Президент Венесуэлы Николас Мадуро повторно отверг ультиматум нескольких европейских стран, которые настаивали на проведении досрочных выборов президента в Венесуэле. Напомним, Германия Нидерланды угрожали признать новым президентом страны Хуана Гуайдо, если Мадуро не проведет выборы в течение 8 дней. Срок этого ультиматума истек 3 февраля.

«Мы не принимаем ультиматумов от кого-либо. Это все равно, если бы я сказал Европейскому Союзу: "Даю вам семь дней на то, чтобы признать Республику Каталонию, иначе мы примем меры"», — заявил Мадуро испанскому телеканалу La Sexta.

Напомним, глава европейской дипломатии Федерика Могерини позже фактически озвучила вышеуказанную позицию ЕС.

По словам Николаса Мадуро, народ Венесуэлы избрал его на пост президента на шесть лет. Поэтому, согласно Конституции, следующие выборы главы государства должны быть проведены в 2025 году.

Попытка госпереворота в Венесуэле произошла 23 января, когда спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя врио президента страны. Его сразу же поддержали США, Канада, Бразилия и ряд других стран.