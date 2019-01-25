Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадуро пообещал остаться президентом Венесуэлы до 2025 года 

Газета.Ru + ещё 64 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во время выступления перед верховным судом страны, что он намерен занимать свой пост до окончания срока. Об этом сообщает РИА "Новости".
Мадуро подчеркнул, что он присягал на выполнение обязанностей лидера страны до 2025 года. Также он отметил, что на его посту ему помогают "гражданское общество и военные".
"Я прошу, чтобы справедливость восторжествовала в Венесуэле, чтобы был мир, чтобы уважалось социальное государство", — сказал Мадуро.
Он заключил, что "справедливость" поможет сохранить "республику и родину".
Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреса рассказывал, какие у США мотивы для участия в политическом кризисе в Венесуэле.
Газета.Ru: последние новости
Politico: поддержка Трампа упала из-за шатдауна и "дела о России" NYT: экс-адвокат Трампа не захотел давать показания в конгрессе AP: США отзывают часть дипломатов из Венесуэлы
В мире , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла
Читайте также
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
04:37
Турция бросила Россию на полпути
Ближний Восток Статьи
01:53
Число россиян сократилось
Социология Катастрофы
05:20
Украина стремительно «опустынивается»
В мире
00:59
В Москве внезапно объявили о поддержке Порошенко
Политика
03:46
«Мразь конченая»: кого друзья винят в смерти Кельми
Шоу-бизнес Статьи
01:00
Соловьев чуть не довел Ковтуна до инфаркта
Общество
00:44
Путин сделал заявление после переговоров с Эрдоганом
Политика Ближний Восток
00:52
В Москве таксист привез пассажиров к грабителям
Происшествия Криминал
03:51
Суд решил судьбу Януковича
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение