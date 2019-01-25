Мадуро пообещал остаться президентом Венесуэлы до 2025 года

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил во время выступления перед верховным судом страны, что он намерен занимать свой пост до окончания срока. Об этом сообщает РИА "Новости".

Мадуро подчеркнул, что он присягал на выполнение обязанностей лидера страны до 2025 года. Также он отметил, что на его посту ему помогают "гражданское общество и военные".

"Я прошу, чтобы справедливость восторжествовала в Венесуэле, чтобы был мир, чтобы уважалось социальное государство", — сказал Мадуро.

Он заключил, что "справедливость" поможет сохранить "республику и родину".

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреса рассказывал, какие у США мотивы для участия в политическом кризисе в Венесуэле.