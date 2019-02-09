Болтон призвал РФ признать Гуайдо главой Венесуэлы и дал совет Мадуро

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал Россию признать оппозиционного лидера Хуана Гуйадо президентом Венесуэлы «пока есть время». Об этом он написал на своей странице в твиттере.

Как подчеркнул политик, удвоение «плохой ставки» еще не делает ее хорошей.

«Еще есть время для России и других (стран. — «Газета.Ru») присоединиться к сообществу ответственных наций в признании Гуайдо, Национального собрания и в пути к свободе и процветанию Венесуэлы», — написал Болтон.

О том, что президент Венесуэлы Николас Мадуро более не должен находиться на посту президента, ранее заявил журналистам и спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, сообщает ФАН.

«Время для диалога с Мадуро давно прошло», — заявил Абрамс.

Он также высказался категорически против созванного Мексикой и Уругваем заседания контактной группы по ситуации в стране. По мнению Абрамса, Мадуро будет «манипулировать» переговорами и затягивать их. А это не имеет смысла так как всем давно стоит признать лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, которого Вашингтон считает временным президентом страны.

Абрамс также предположил президенту Боливарианской республики Николасу Мадуро после смены власти уехать на Кубу или в Россию.

«У него есть друзья на Кубе и в России. Есть и другие, они приходили к нам и говорили, что готовы принять членов нынешнего правительства», — заявил Абрамс, подчеркивая, что сам по себе вопрос о смене власти уже давно решен.

Ранее примерно такую же мысль высказал и Джон Болтон, который пожелал Мадуро спокойной пенсии.

«Желаю Николасу Мадуро и его старшим советникам спокойной пенсии, жизни на красивом пляже подальше от Венесуэлы», — написал он в твиттере, подчеркнув, что им стоит «воспользоваться амнистией президента Гуайдо и уехать».

Однако излишнее давление и ажиотаж Америки вызвали поддержку далеко не у всех стран, в том числе и в ЕС. Так, депутат Парламентской ассамблеи Совета Европы от Италии Альвизе Маньеро в интервью ФАН подчеркнул, что усиление иностранного давления на Венесуэлу, с неэффективными ультиматумами или поспешными признаниями, не способствует разрешению ситуации.

«Иностранное давление на Каракас не увеличивает шансы на прогресс в направлении демократического упорядоченного волеизъявления и не повышает безопасность граждан Венесуэлы. Усиление напряженности вместо диалога в и без того критическом сценарии разделенной страны никогда не идет на пользу», — уверен Маньеро.

Ранее Италия наложила вето на проект заявления ЕС по Венесуэле, в котором говорилось, что Евросоюз готов признать Хуана Гуайдо главой Венесуэлы, если в течение 8 дней в этой стране не будут проведены новые президентские выборы. Маньеро также объяснил этот отказ беспокойством за безопасность народа и желанием любыми возможными способами ослабить иностранное давление на Каракас.

Кремль, в свою очередь, в очередной раз подчеркнул, что позиция России по поводу Венесуэлы остается неизменной.

«Нет, позиция Кремля никак не изменилась», — подчеркнул пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Он также добавил, что у Москвы с США по этому поводу происходит не более, чем обмен мнениями.

Ранее агентство Bloomberg, со ссылкой на два источника в Кремле, сообщило, что Москва начинает сомневаться в необходимости поддерживать режим Николаса Мадуро. Как отмечает издание, причиной тому могло послужить катастрофическое состояние экономики Венесуэлы, а также нежелание армии участвовать в подавлении протестов, что значительно ограничивает способность действующего режима использовать силу.

Однако, как подчеркнул главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов в беседе с НСН, сведения, которые предоставляет агентство Bloomberg, являются не более чем слухами, которые даже не стоит комментировать.

«Я не могу комментировать слухи, которые распространяет иностранное агентство, ссылаясь на анонимные источники. Кроме того, я не могу утверждать: фейк это или нет. И вообще, почему для нас это информационный повод?» — резко отреагировал Лукьянов.

Напомним, активный протест режиму действующего президента Николаса Мадуро выражается в Венесуэле с 21 января. Через пару дней после начала волнений спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя главой государства на период действия временного правительства.