США приняли кандидатуру временно поверенного в делах Венесуэлы

Соединенные Штаты приняли назначение временно поверенным в делах правительства Венесуэлы в США Карлоса Альфредо Веккьо, которого предложил оппозиционный лидер страны Хуан Гуаидо, говорится в распространенном в понедельник заявлении госсекретаря Майка Помпео.

"Соединенные Штаты приняли назначение временно поверенным в делах правительства Венесуэлы в Соединенных Штатах Карлоса Альфредо Веккьо … 25 января. Господин Веккьо будет иметь полномочия в дипломатических делах в Соединенных Штатах от имени Венесуэлы", — говорится в документе.

Там также говорится, что вновь назначенный поверенный уже встречался с заместителем госсекретаря Дэвидом Хейлом.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и потребовал от американских дипломатов покинуть страну в течение 72 часов. Однако госсекретарь США Майк Помпео отказался признать это требование, заявив, что Мадуро не имеет полномочий для принятия такого решения.

В субботу Мадуро заявил, что американские дипломаты покинули Каракас. Он также поручил МИД Венесуэлы в течение 30 дней начать переговоры с США о создании в обоих государствах офисов, представляющих их интересы. Однако в госдепартаменте РИА Новости заявили, что не планируют закрывать посольство и что США "продолжат оценивать ситуацию на месте и определять необходимые действия".

Накануне госсекретарь США Майк Помпео не стал отвечать на вопрос о возможном применении военной силы, сказав, что не хотел бы спекулировать об этом. Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что рассматриваются "все варианты", не дав дополнительных пояснений.

В среду в Каракасе начались массовые протесты против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Спикер парламента страны Хуан Гуаидо в этот же день объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

К настоящему времени, помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Бразилия, Канада, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия, Албания и ряд других стран. Кроме того, Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.