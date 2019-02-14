Вашингтон предложил Венесуэле не возвращать долги России

Оппозиции Венесуэлы следует принять решение о невыплате задолженностей России. При этом различные рейтинговые агентства не должны снижать их экономический рейтинг в связи с этим. Такую мысль высказал член комитета по иностранным делам Брэд Шерман на слушаниях в палате представителей в конгрессе США, сообщило РИА «Новости».

Вопрос о переговорах по долгам Венесуэлы перед Россией Шерман задал специальному представителю США в этой стране Эллиоту Абрамсу. Тот ответил, что Соединенные Штаты пока не заявляли России о подобных намерениях венесуэльской оппозиции.

«Это решение, которое должны принять они сами», — сказал Абрамс.

Шерман выразил надежду на определенные шаги в этом направлении, добавив, что «санкции за невыплаты по преступным долгам не должны применяться». По его словам, после перехода власти к оппозиционерам российское влияние в Венесуэле ослабнет, и Россия уже прекратила финансирование республики из-за опасения потерять средства.

Абрамс добавил, что кредиты правительству Венесуэлы перестал выдавать и Китай, который сейчас озабочен тем, «чтобы вернуть то, что они уже одолжили». Однако, по его мнению, сделать это не удастся, если китайские власти продолжат поддерживать Мадуро, при котором экономика деградирует. Об этом представители США уже заявили китайской стороне.

По данным «Роснефти», сумма долга Венесуэлы перед российской компанией на 31 декабря 2018 года составила 2,3 миллиарда долларов без учета процентов. В марте прошлого года сообщалось о выдаче венесуэльской PDVSA 6,5 миллиарда долларов авансом на поставки нефти. Полное погашение долгов должно произойти в конце 2020 года.