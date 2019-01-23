Россия заподозрила Нидерланды в утаивании правды

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Под поверхностью Земли нашли "бомбу замедленного действия"
Под поверхностью Земли нашли "бомбу замедленного действия"

Россия заподозрила Нидерланды в утаивании данных по малайзийскому «Боингу» 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Власти Нидерландов, вероятно, хотят скрыть ряд данных по расследованию катастрофы малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года. Об этом сообщила в среду на брифинге представитель МИД России Мария Захарова.
«Не являемся ли мы свидетелями попытки властей Нидерландов утаить все то, что не подкрепляет официальную версию гибели рейса MH17?» — приводит ее слова РИА Новости.
Таким образом Захарова прокомментировала решение высшего нидерландского судебного органа — Госсовета. Он ранее разрешил не давать доступ к стенограммам заседаний кабинета министров по поводу катастрофы и встреч с экспертами, которые работали на месте крушения. Этого требовали журналисты.
21 января заместитель генерального прокурора России Николай Винниченко сообщил, что Совместная следственная группа (JIT) по расследованию крушения «Боинга» проигнорировала материалы, предоставленные российской стороной. Он рассказал, что Москва передала Нидерландам документы, подтверждающие, что сбившая самолет ракета ЗРК «Бук» принадлежит Украине.
Ранее в январе в российском МИД заявили, что Москву не устраивают ультимативные требования Австралии и Нидерландов о признании вины за крушение малайзийского «Боинга».
В мае 2018-го Совместная следственная группа (JIT) пришла к заключению, что «Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines сбил «Бук» российских вооруженных сил, однако кто конкретно несет за это ответственность, не установлено. Затем в нидерландском правительстве заявили, что Россия виновна в крушении самолета. К обвинениям присоединились Австралия, НАТО и Евросоюз. Министр транспорта Малайзии Энтони Лок позднее заявил, что Россию нельзя считать виновной в авиакатастрофе.
«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился в Донецкой области летом 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. В занимающуюся расследованием инцидента Совместную следственную группу входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.
Последние новости
Правительство захотело тайно продать госкомпании иностранцам Восточный построили только на 25 процентов Россия показала миру «подозрительную ракету»
Комментарии84
В мире , Видео , Николай Винниченко , МИД , ЕС , НАТО , РИА Новости , Нидерланды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев разнес Роскосмос272
Киев готов объявить эпидемию82
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»37
Суд решил судьбу угонщика самолета Сургут — Москва
Власти объяснили урок криминальных авторитетов в школе11
Видео
03:20
Украина вышла из соглашений в рамках СНГ
Украина В мире
02:06
«Замена» Сбербанка и другие события дня
В мире
04:21
Россия отреагировала на удары Израиля по Сирии
Политика
02:55
Россия заподозрила Нидерланды в утаивании правды
В мире
00:45
Пока вы спали: Россиян освободят от зарплатного рабства
Общество
03:21
Под поверхностью Земли нашли «бомбу замедленного действия»
Наука и техника Наука
03:28
Адвокат Рыбки рассказал о ее планах на жизнь
Происшествия
03:37
Психолог дал совет оскандалившемуся Виторгану
Шоу-бизнес
02:38
Медведев разнес Роскосмос
Наука и техника Другое
05:54
Названа дата потепления в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение