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Помпео поддержал санкции ЕС в рамках нового режима по химоружию 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США поддерживают решение Евросоюза о санкциях в рамках нового режима ограничительных мер против применения и распространения химического оружия.
«Мы приветствуем введение ЕС первых санкций в рамках его нового режима введения ограничительных мер за химоружие и демонстрируем твердое единство в понимании того, что использование химического оружия недопустимо», — написал Помпео в Twitter.
21 января сообщалось, что совет ЕС ввёл первые санкции в рамках нового режима ограничительных мер против применения и распространения химического оружия.
В список попали девять физических лиц и одна организация. В частности, санкции введены в отношении двух сотрудников ГРУ, а также руководителя и заместителя начальника ГРУ.
RT на русском: последние новости
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В мире , ЕС , ГРУ , США
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