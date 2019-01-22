Помпео поддержал санкции ЕС в рамках нового режима по химоружию

Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США поддерживают решение Евросоюза о санкциях в рамках нового режима ограничительных мер против применения и распространения химического оружия.

«Мы приветствуем введение ЕС первых санкций в рамках его нового режима введения ограничительных мер за химоружие и демонстрируем твердое единство в понимании того, что использование химического оружия недопустимо», — написал Помпео в Twitter.

21 января сообщалось, что совет ЕС ввёл первые санкции в рамках нового режима ограничительных мер против применения и распространения химического оружия.