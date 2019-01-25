CNN: Белый дом готовит декларацию об объявлении режима ЧП в США

Чиновники Белого дома готовят проект декларации об объявлении режима чрезвычайного положения для президента США Дональда Трампа , во время которого американский лидер сможет обязать государство заплатить за стену на границе с Мексикой . Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на проект документа.

"Огромное количество нелегальных мигрантов, которые незаконно въезжают в Соединенные Штаты каждый день, напрямую угрожают безопасности и создают чрезвычайное положение в стране", — говорится в проекте декларации.

Согласно документу, Белый дом будет настаивать на выделении $7 млрд на строительство заграждения на границе государств.

Ранее сообщалось, что Трамп поставил ультиматум по шатдауну.