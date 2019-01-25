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CNN: Белый дом готовит декларацию об объявлении режима ЧП в США 

Газета.Ru + ещё 12 40 минут назад
Чиновники Белого дома готовят проект декларации об объявлении режима чрезвычайного положения для президента США Дональда Трампа, во время которого американский лидер сможет обязать государство заплатить за стену на границе с Мексикой. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на проект документа.
"Огромное количество нелегальных мигрантов, которые незаконно въезжают в Соединенные Штаты каждый день, напрямую угрожают безопасности и создают чрезвычайное положение в стране", — говорится в проекте декларации.
Согласно документу, Белый дом будет настаивать на выделении $7 млрд на строительство заграждения на границе государств.
Ранее сообщалось, что Трамп поставил ультиматум по шатдауну.
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