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Главные события вторника 

Рамблер 2 часа назад

Самолет “Аэрофлота” хотели захватить голыми руками

В СК заявили, что у угнавшего самолет жителя Сургута Павла Шаповалова не было при себе оружия.

Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3

При крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области погибли два члена экипажа.

Лукашенко вмешался в историю с Рыбкой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в курсе ситуации с задержанием белорусской гражданки Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Он поручил заняться ее освобождением.

Возросло число погибших в Керченском проливе

Источник в экстренных службах заявил, что при пожаре на судах "Канди" и "Маэстро" в районе Керченского пролива погибли 14 человек.

США подарили победу РФ без единого выстрела

Журналисты издания New American Journal обвинили президента США Дональда Трампа в сокрушительном поражении, которое Россия нанесла Соединённым Штатам без единого выстрела.

В Киеве признались в «позорном провале» Украины

Превращение Украины в самую бедную страну в Европе стало позорным провалом политики Киева, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne.

Скандальному заявлению о допинге нашли объяснение

Фигуристка Анастасия Шаботова, рассказавшая о необходимости применения в спорте допинга для достижения высоких результатов, извинилась за свои слова. 13-летняя спортсменка назвала свое высказывание глупостью.

Кокорину грозит операция

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что из-за ареста футболисту грозит операция по замене коленного сустава.

Россиянам готовят «замену» Сбербанка

Регулятор намерен решить проблему монополии на рынке быстрых переводов. С таким заявлением выступила Эльвира Набиуллина. Сейчас Банк России создает собственную систему платежей. Заменит ли она россиянам сервисы Сбербанка?

В отделении российского банка прогремел взрыв

Взрыв мог повредить банкоматы и помещение круглосуточного отделения одного из банков в Новосибирске, расположенного по улице Первомайская.
Комментарии13
В мире , Видео , Эльвира Набиуллина , Андрей Ромашов , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Аэрофлот , Сбербанк России , Центральный банк России , Верховная Рада , Сургут
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