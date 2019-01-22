Самолет “Аэрофлота” хотели захватить голыми руками
Стала известна судьба пилотов рухнувшего Ту-22М3
При крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области погибли два члена экипажа.
Лукашенко вмешался в историю с Рыбкой
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в курсе ситуации с задержанием белорусской гражданки Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки). Он поручил заняться ее освобождением.
Возросло число погибших в Керченском проливе
Источник в экстренных службах заявил, что при пожаре на судах "Канди" и "Маэстро" в районе Керченского пролива погибли 14 человек.
США подарили победу РФ без единого выстрела
Журналисты издания New American Journal обвинили президента США Дональда Трампа в сокрушительном поражении, которое Россия нанесла Соединённым Штатам без единого выстрела.
В Киеве признались в «позорном провале» Украины
Превращение Украины в самую бедную страну в Европе стало позорным провалом политики Киева, заявил депутат Верховной рады Дмитрий Добродомов в эфире телеканала NewsOne.
Скандальному заявлению о допинге нашли объяснение
Фигуристка Анастасия Шаботова, рассказавшая о необходимости применения в спорте допинга для достижения высоких результатов, извинилась за свои слова. 13-летняя спортсменка назвала свое высказывание глупостью.
Кокорину грозит операция
Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов заявил, что из-за ареста футболисту грозит операция по замене коленного сустава.
Россиянам готовят «замену» Сбербанка
Регулятор намерен решить проблему монополии на рынке быстрых переводов. С таким заявлением выступила Эльвира Набиуллина. Сейчас Банк России создает собственную систему платежей. Заменит ли она россиянам сервисы Сбербанка?
В отделении российского банка прогремел взрыв
Взрыв мог повредить банкоматы и помещение круглосуточного отделения одного из банков в Новосибирске, расположенного по улице Первомайская.