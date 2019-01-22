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В Донбассе начались совместные учения ЛНР и ДНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Совместные учения МВД и МЧС самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик стартовали в ЛНР, заявили во вторник журналистам в пресс-службе МЧС республики.
Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили о необходимости проведения учений из-за регулярных нарушений украинскими силовиками перемирия. В субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что совместные учения силовых ведомств и МЧС двух республик пройдут с 22 по 25 января.
"Сегодня в соответствии с указанием главы Луганской народной республики Леонида Пасечника на территории ЛНР начаты командно-штабные учения органов управления и сил гражданской защиты в рамках единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", — сообщил представитель пресс-службы МЧС ЛНР.
Согласно легенде учений, в 10.50 (совпадает с мск) поступил учебный сигнал об артобстреле в населенном пункте на линии соприкосновения. Загорелся склад с медицинскими препаратами. К месту происшествия были направлены силы и средства МЧС ЛНР, которые ликвидировали условный пожар.
"Во время проведения учений по ликвидации ЧП МЧС было организовано взаимодействие с силовыми структурами, а также министерством здравоохранения", — добавили в пресс-службе ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Комментарии
В мире , Армия , Андрей Марочко , Денис Пушилин , Минздрав РФ , МЧС , МВД
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