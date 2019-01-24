США внесли раскол в СБ ООН, навязав свою повестку по Венесуэле

Совет Безопасности (СБ) ООН на созванном по инициативе США экстренном заседании в субботу не смог согласовать совместное заявление по ситуации в Венесуэле . Соединенным Штатам удалось навязать участникам встречи свою повестку, несмотря на возражения России и еще некоторых стран, по мнению которых события в Венесуэле являются ее внутренним делом и не должны выноситься на обсуждение в СБ. Обсуждать же, по мнению этих стран, а также самой Венесуэлы, следовало бы вмешательство Соединенных Штатов в дела суверенных государств.

Состоявшаяся затем дискуссия наглядно продемонстрировала раскол в мировом сообществе, одни члены которого, не стесняясь, говорили на языке ультиматумов и угроз, а другие апеллировали к международному праву и принципу невмешательства в дела других государств.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выразил уверенность в том, что единственной целью созванной США встречи является желание втянуть Совбез в дестабилизацию ситуации и смену власти в Венесуэле. Россия же, как заверил дипломат, продолжит противостоять странам, "толкающим венесуэльское общество в пропасть кровавой междоусобицы".

Более того, он поделился рядом конкретных шагов, которые помогли бы вытянуть Венесуэлу из этой пропасти. Прежде всего, это прекращение иностранного вмешательства и "науськивания" лидеров оппозиции страны, во-вторых — мирный диалог венесуэльцев при возможном посредничестве их латиноамериканских соседей. Выйти же из экономического кризиса Каракасу помогла бы отмена введенных против страны дискриминационных экономических мер, уверен российский дипломат.

Небензя предупредил Совет Безопасности, что в случае дальнейшего попустительства действиям США "завтра на месте Венесуэлы может оказаться любая латиноамериканская страна".

Зачинщики заседания

Госсекретарь США Майкл Помпео лично прибыл на заседание, как сообщил Госдепартамент, рассчитывая убедить Совбез ООН принять заявление, признающее смену власти в Венесуэле, где исполняющим обязанности президента объявил себя лидер оппозиции Хуан Гуайдо. Однако в условиях расхождения взглядов членов СБ инициативу США сложно назвать иначе чем фарсом. Скорее всего, это предложение нужно было Помпео только для того, чтобы в очередной раз обвинить Россию и Китай в блокировании американских инициатив. Хотя, как отметил в ходе заседания Небензя, заблокированы были, напротив, российские конструктивные предложения.

Главный же вопрос, который мучил и дипломатов, и журналистов, — реален ли сценарий, при котором США осуществят военное вмешательство США в ситуацию в Венесуэле, — Помпео так и оставил без ответа.

"Я не буду строить предположения или выдвигать гипотезы. Знаю только, что мы решительно настроены на то, чтобы поддержать венесуэльский народ, чтобы он в конечном счете имел демократические институты, которых заслуживает", — сказал дипломат отвечая на соответствующий вопрос представителей СМИ.

Он выразил надежду, что "международное сообщество будет поддерживать народ Венесуэлы и переходное правительство во главе с Хуаном Гуайдо", а также намекнул на то, что ждет от ООН выработки неких резолюций по Венесуэле, однако не пояснил, что именно, по его мнению, должны содержать эти документы.

Мнение стран региона

Примечательно, что Помпео покинул Совет Безопасности, не дожидаясь не только выступления министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасы, но и представителей других стран Латинской Америки. В зале заседаний собрались дипломаты практически всех стран региона, причем многие из них были представлены на уровне министра.

Арреаса обратился к коллегам в СБ с призывом "изучить и наказать тех, кто стоит за попыткой госпереворота" в его стране. "Доказательств этого хватает", — подчеркнул он, приведя в пример вмешательство США в предвыборные процессы в стране и организацию покушения на ее лидера Николаса Мадуро . "Мы тоже [как и Россия] хотели попросить СБ обсудить не столько ситуацию в Венесуэле, сколько грубые механизмы вмешательства США в ее внутренние дела", — сказал он.

Позицию Арреасы прокомментировал спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс, который в принципе не значился в списке выступающих, а следовательно, не имел право на ответные реплики. Однако он пренебрег протоколом, чтобы назвать Венесуэлу "сателлитом" России.

"У России, в отличие от США, нет сателлитов. Венесуэла — это не наш сателлит. Мы вообще не пользуемся такой терминологией. В наших понятиях о внешней политике и дипломатии этого не существует", — парировал аргументы американского дипломата Василий Небензя.

Позиции других стран Латинской Америки, участвовавших в заседании, разделились. Среди высказавшихся в поддержку Гуайдо были Аргентина, Чили, Коста-Рика, Перу, при этом Бразилия и Колумбия выступили против диалога с правительством президента Николаса Мадуро. Солидарность с лидером Венесуэлы выразили Боливия, Куба, Сальвадор и Никарагуа. Уругвай, Мексика и еще несколько стран заявили о необходимости диалога между оппозицией и правительством.

Поговорим о "желтых жилетах"?

Страны Евросоюза — члены СБ ООН — подтвердили на заседании консолидированную позицию по ситуации в Венесуэле, которая была ранее озвучена в столицах этих государств. В обнародованном совместном заявлении они призвали к "срочному проведению свободных, транспарентных и заслуживающих доверия президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и порядком, предусмотренным конституцией Венесуэлы". Так, замглавы МИД Великобритании Алан Данкан повторил вслед за главой МИД Британии Джереми Хантом, что Лондон не признает Николаса Мадуро легитимным президентом страны.

"Великобритания совместно с Евросоюзом требует срочного проведения честных и свободных выборов при первой же возможности и формирования легитимного правительства, — сказал Данкан. — Мы поддерживаем позицию Организации американских государств и Группы Лимы, члены которой в сентябре прошлого года подали в Международный уголовный суд иск против правительства Венесуэлы в связи с совершением преступлений против прав человека".

В свою очередь, постпред ФРГ при ООН Кристоф Хойсген призвал провести независимое и беспристрастное расследование случаев проявления насилия во время демонстраций в Венесуэле. Он назвал справедливым обсуждение кризиса в Венесуэле в СБ, поскольку, по его мнению, "превентивная дипломатия должна быть в повестке дня" этой ключевой структуры ООН.

Последний тезис счел необходимым прокомментировать Небензя. "Превентивная дипломатия — это прекрасно. Конечно, кризисы лучше предотвращать, чем разрешать. Но разрешить этот кризис вы предлагаете своеобразно, выдвинув абсурдный восьмидневный ультиматум", — сказал он, напомнив, что "некоторым странам, правда, не потребовалось и восьми дней для того, чтобы отказать в признании законным властям Венесуэлы".

По мнению Небензи, политика Запада по отношению к Каракасу представляет из себя не превентивную дипломатию, а подстрекательство. "Как бы вы отнеслись к тому, если бы РФ предложила обсудить в Совете Безопасности вопрос о ситуации во Франции и протесты "желтых жилетов", которых одних только вышло на улицы Франции в эти выходные 22 тыс. человек? Вы бы расценивали это как превенцию?" — риторически спросил он и тут же успокоил представителя Франции, добавив, что Россия поднимать эту тему в СБ не собирается.

Сложная арифметика

Очевидно, что мнения участников дискуссии разделились и во многих случаях были диаметрально противоположными. Попытку, впрочем, неудачную, подсчитать, кто — "за", а кто — "против", предпринял госсекретарь Помпео. В своем выступлении он заявил, что на стороне Мадуро выступают лишь пять стран мира — Россия, Китай, Сирия, Куба и Иран.

Это явное преуменьшение не осталось незамеченным российским постпредом. "Мы вот посчитали выступавших сегодня, — сказал он. — Из тех, кто выступал, 11 стран латиноамериканского региона выступили в поддержку законного правительства Венесуэлы, 10 стран выступили против, а Барбадос сослался на совместное заявление стран Карибского бассейна, которое также говорит о невмешательстве в суверенные дела государств". "Так что в нашем представлении большинство как раз выступает против вмешательства во внутренние дела Венесуэлы", — констатировал Небензя.

"Дайте возможность венесуэльцам самим решить свои проблемы", — заключил он, завершив этими словами почти пятичасовое заседание.

Возможно, лучше всего итоги дискуссии в СБ ООН подвел постпред ЮАР Джери Мэттьюс Матжила: "По-моему все свелось к тому, что США призывали к военному перевороту, а остальные страны говорили: может быть, все же дадим сторонам возможность провести переговоры при помощи международных посредников?".