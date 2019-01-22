Туск прокомментировал новый договор Парижа и Берлина

Дональд Туск. Укрепление сотрудничества в малых форматах, подобно новому договору о сотрудничестве между Францией Германией , не должно становиться альтернативой более широкому взаимодействию в рамках Европы, заявил во вторник глава Евросовета

"Я хотел бы предостеречь вас и всех убежденных европейцев от потери веры в цель европейской интеграции в целом. Сегодня слишком много самопровозглашенных противников ЕС, как внутри Европы, так и за ее пределами, их недостатка нет и в наших странах, чтобы позволить себе иллюзорный и опасный комфорт разочарования", — заявил Туск на церемонии подписания договора, выступление Туска транслировала пресс-служба ЕК.

По его словам, "сегодня Европе нужен четкий сигнал из Парижа и Берлина, что укрепление сотрудничества в малых форматах не является альтернативой сотрудничеству всей Европы".

"Именно для интеграции, а не вместо интеграции", — подчеркнул он.

В новом договоре между Францией и Германией речь идет о расширении сотрудничества и укреплении связей между двумя странами в области внешней политики, экономики, обороны и безопасности, культуры и образования, климата, приграничных территорий, гражданских обществ. Среди прочего в договоре идет речь о том, что принятие кандидатуры Германии в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН "является приоритетом франко-немецкой дипломатии".