Туск прокомментировал новый договор Парижа и Берлина 

Укрепление сотрудничества в малых форматах, подобно новому договору о сотрудничестве между Францией и Германией, не должно становиться альтернативой более широкому взаимодействию в рамках Европы, заявил во вторник глава Евросовета Дональд Туск.
"Я хотел бы предостеречь вас и всех убежденных европейцев от потери веры в цель европейской интеграции в целом. Сегодня слишком много самопровозглашенных противников ЕС, как внутри Европы, так и за ее пределами, их недостатка нет и в наших странах, чтобы позволить себе иллюзорный и опасный комфорт разочарования", — заявил Туск на церемонии подписания договора, выступление Туска транслировала пресс-служба ЕК.
По его словам, "сегодня Европе нужен четкий сигнал из Парижа и Берлина, что укрепление сотрудничества в малых форматах не является альтернативой сотрудничеству всей Европы".
"Именно для интеграции, а не вместо интеграции", — подчеркнул он.
В новом договоре между Францией и Германией речь идет о расширении сотрудничества и укреплении связей между двумя странами в области внешней политики, экономики, обороны и безопасности, культуры и образования, климата, приграничных территорий, гражданских обществ. Среди прочего в договоре идет речь о том, что принятие кандидатуры Германии в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН "является приоритетом франко-немецкой дипломатии".
Ахенское соглашение опирается на основы Елисейского договора от 1963 года, который способствовал историческому примирению между Францией и Германией. Елисейский договор, подписанный Шарлем де Голлем и Конрадом Аденауэром в Париже 56 лет назад, предусматривал консультации по основным направлениям внешней политики, вопросам безопасности. Целью нового договора двух стран является еще большее сближение и подготовка к современным вызовам.