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Мадуро подписал письмо к Трампу, требуя не вмешиваться в дела Венесуэлы 

РИА Новости + ещё 189 28 минут назад
Фото: Reuters
Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг присоединился к кампании по сбору подписей под письмом к главе США Дональду Трампу с требованием не вмешиваться в дела страны.
Мадуро пришел на площадь Боливара в Каракасе в сопровождении супруги Силии Флорес. Там расположен один из центров по сбору подписей.
В прямом эфире Periscope глава Венесуэлы поставил свою подпись, затем этого же сделала его супруга. Целью акции, объявленной самим Мадуро, является сбор не менее 10 миллионов подписей против вмешательства США в дела Венесуэлы на фоне последних событий.
Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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В мире , Латинская Америка , США , Николас Мадуро , Дональд Трамп , Венесуэла
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