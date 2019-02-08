Мадуро подписал письмо к Трампу, требуя не вмешиваться в дела Венесуэлы

Мадуро пришел на площадь Боливара в Каракасе в сопровождении супруги Силии Флорес . Там расположен один из центров по сбору подписей.

В прямом эфире Periscope глава Венесуэлы поставил свою подпись, затем этого же сделала его супруга. Целью акции, объявленной самим Мадуро, является сбор не менее 10 миллионов подписей против вмешательства США в дела Венесуэлы на фоне последних событий.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал марионеткой США. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.