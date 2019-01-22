Адвокат: арестованный в Норвегии россиянин изменил показания

Россиянин, который был арестован в норвежской столице Осло по обвинению в совершении теракта, отказался от первоначальных показаний. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Улу Лунде.

«Он говорит, что приехал в Норвегию без намерения совершить теракт», — заявил Лунде.

По его словам, 20-летний выходец из Башкирии заявил, что хотел провести в Норвегии каникулы.

В норвежской Полицейской службе безопасности заявили, что ранее обвиняемый сам расценивал нападение с ножом на женщину в Осло как теракт.

При этом адвокат сообщила, что россиянин якобы говорил о планах совершить теракты в Норвегии и других странах.

Ранее стало известно, что в Норвегии суд арестовал напавшего с ножом на женщину россиянина.