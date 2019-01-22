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Адвокат: арестованный в Норвегии россиянин изменил показания 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Россиянин, который был арестован в норвежской столице Осло по обвинению в совершении теракта, отказался от первоначальных показаний. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Улу Лунде.
«Он говорит, что приехал в Норвегию без намерения совершить теракт», — заявил Лунде.
По его словам, 20-летний выходец из Башкирии заявил, что хотел провести в Норвегии каникулы.
В норвежской Полицейской службе безопасности заявили, что ранее обвиняемый сам расценивал нападение с ножом на женщину в Осло как теракт.
При этом адвокат сообщила, что россиянин якобы говорил о планах совершить теракты в Норвегии и других странах.
Ранее стало известно, что в Норвегии суд арестовал напавшего с ножом на женщину россиянина.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Норвегия
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