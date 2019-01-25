Президент Украины Петр Порошенко выдвинет свою кандидатуру на выборы главы государства, сообщил его представитель в Раде.
Представитель Порошенко в Верховной раде подтвердил, что он выдвинет свою кандидатуру на президентские выборы, передает РИА «Новости».
Выдвижение состоится 29 января в Международном выставочном центре в Киеве, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Предполагается, что там будут не только депутаты «Блока Петра Порошенко», но и члены правительства, которые представляют эту политическую силу, а также мэр Киева Виталий Кличко.
Источники издания предполагают, что Порошенко пойдет на выборы как самовыдвиженец. В четверг украинские СМИ сообщали, что Порошенко может поддержать солист группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук. При этом бывший украинский премьер-министр Николай Азаров высказывал мнение, что у Порошенко нет шансов остаться на своем посту после выборов.
По последним данным, лидером президентского рейтинга на Украине остается глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. На втором месте рейтинга находится комик Владимир Зеленский, а на третьем — сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко. Порошенко же опустился с четвертой на пятую строчку рейтинга.