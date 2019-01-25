Порошенко решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы президента

Президент Украины Петр Порошенко выдвинет свою кандидатуру на выборы главы государства, сообщил его представитель в Раде.

Выдвижение состоится 29 января в Международном выставочном центре в Киеве, сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Предполагается, что там будут не только депутаты «Блока Петра Порошенко», но и члены правительства, которые представляют эту политическую силу, а также мэр Киева Виталий Кличко