Тимошенко пообещала украинцам энергетическую независимость

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко , которая намерена участвовать в президентских выборах, пообещала украинцам энергетическую независимость в течение пяти лет.

«Энергетическая независимость может стать для Украины реальностью. Её не надо выпрашивать, энергетическую независимость надо приобретать. Ставлю перед собой задачу, чтобы через пять лет я могла отчитываться о том, что на Украине достигнута энергетическая независимость в полной мере. И тогда мы укрепим свою политическую независимость », — цитирует Тимошенко пресс-служба партии.

По словам политика, у Украины достаточно залежей для обеспечения себя природным газом и углем, который в настоящее время завозится из-за рубежа.

Ранее Тимошенко подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины.