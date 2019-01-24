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Тимошенко пообещала украинцам энергетическую независимость 

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Фото: ТАСС
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая намерена участвовать в президентских выборах, пообещала украинцам энергетическую независимость в течение пяти лет.
«Энергетическая независимость может стать для Украины реальностью. Её не надо выпрашивать, энергетическую независимость надо приобретать. Ставлю перед собой задачу, чтобы через пять лет я могла отчитываться о том, что на Украине достигнута энергетическая независимость в полной мере. И тогда мы укрепим свою политическую независимость », — цитирует Тимошенко пресс-служба партии.
По словам политика, у Украины достаточно залежей для обеспечения себя природным газом и углем, который в настоящее время завозится из-за рубежа.
Ранее Тимошенко подала документы в ЦИК для регистрации кандидатом в президенты Украины.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в беседе с ФАН оценил шансы Тимошенко победить на президентских выборах.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко , Николай Азаров , Центризбирком России
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