Тимошенко пообещала Украине независимость

Украина в течение пяти лет достигнет энергетической независимости. Об этом заявила кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко , которую цитирует сайт ее партии «Батькивщина».

«У нас есть достаточно урана, чтобы и себя обеспечить ядерным топливом, и помочь другим странам. Но мы уже десятилетия не имеем своего завода по производству ядерного топлива», — отметила Тимошенко.

По словам политика, она планирует работать в этом направлении, чтобы обеспечить стране не только энергетическую, но и политическую свободу. Тимошенко позитивно оценивает шансы Киева, уточняя, что энергетическую независимость надо не выпрашивать, а приобретать самостоятельно.

Попытка стать президентом Украины станет для Тимошенко третьей. Ранее она объявила, что баллотируется в президенты, чтобы исполнить свою главную цель — сделать Украину великой. Политик обнародовала предвыборные тезисы. Один из них — защитить Украину от страны-агрессора. Она планирует применить достаточно эффективные меры, чтобы принудить Россию к миру и освобождению Крыма и Донбасса.