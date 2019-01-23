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Тимошенко пообещала Украине независимость 

Lenta.ru + ещё 6 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Украина в течение пяти лет достигнет энергетической независимости. Об этом заявила кандидат в президенты страны Юлия Тимошенко, которую цитирует сайт ее партии «Батькивщина».
«У нас есть достаточно урана, чтобы и себя обеспечить ядерным топливом, и помочь другим странам. Но мы уже десятилетия не имеем своего завода по производству ядерного топлива», — отметила Тимошенко.
По словам политика, она планирует работать в этом направлении, чтобы обеспечить стране не только энергетическую, но и политическую свободу. Тимошенко позитивно оценивает шансы Киева, уточняя, что энергетическую независимость надо не выпрашивать, а приобретать самостоятельно.
Попытка стать президентом Украины станет для Тимошенко третьей. Ранее она объявила, что баллотируется в президенты, чтобы исполнить свою главную цель — сделать Украину великой. Политик обнародовала предвыборные тезисы. Один из них — защитить Украину от страны-агрессора. Она планирует применить достаточно эффективные меры, чтобы принудить Россию к миру и освобождению Крыма и Донбасса.
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В мире , Украина , Юлия Тимошенко
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