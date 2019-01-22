В Киеве недовольны решением о сокращении в ПАСЕ украинского представительства

Украинская делегация в ПАСЕ выразила недовольство решением Бюро Ассамблеи от 21 января об изменении правил формирования комитетов, в соответствии с которым в каждом комитете одну страну могут представлять не более двух человек. В результате новой процедуры число представителей ряда стран в комитетах сократится, Украина также уменьшит свое представительство в регламентном комитете и комитете по избранию судей ЕСПЧ с четырех до двух человек. В украинской делегации посчитали, что данное решение направлено исключительно против нее.

По словам члена делегации Борислава Березы, оно принято в ответ на активную позицию страны по недопуску к работе в ПАСЕ российской делегации.

"Бюро приняло решение, которое наша делегация считает прямой местью, потому что когда намереваются использовать правило, которое есть только для одного комитета, и распространить его на все остальные, понятно, что это нарушение и это уже персоналии", — сказал Береза.

Киев считает, что этим намереваются "ослабить влияние украинской делегации на принятие решений".

В результате принятого решения о том, что в каждом комитете одну страну должны представлять не более двух человек, в бюро ПАСЕ решили обнулить все делегации, число которых превышает эту норму, и предложили выдвинуть по паре новых кандидатов.

Это вызвало возмущение главы делегации Украины в ПАСЕ Владимира Арьева, который заявил, что теперь у Украины "ноль мест в регламентном комитете", и назвал это "мелкой местью за принципиальную позицию украинцев по изменению регламента в угоду РФ".

Ранее в регламентном комитете работали четыре гражданина Украины — Владимир Арьев (глава украинской делегации в ПАСЕ), Владислав Голуб, Юлия Левочкина и Сергей Кираль. Указанный комитет отвечал за разработку изменений в регламент, которые должны были снять санкционное давление с РФ и открыть путь к возвращению россиян в ассамблею.