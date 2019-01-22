Вернёт ли Brexit «золотой век» терроризма

В разгар очередных британских дебатов по судьбе Brexit, плавно перешедших в затяжной политический кризис, о себе напомнили ирландские террористы. Единичная акция с подрывом автомобиля — слабое эхо громких терактов 1970-1980-х. Но непредсказуемое развитие ситуации в случае выхода Соединённого Королевства из Евросоюза заставляет жителей и Белфаста, и Лондона опасаться за свою безопасность.

Пока без изменений

21 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что, несмотря на слухи, не собирается из-за Brexit менять Белфастское соглашение или Соглашение Страстной пятницы — документ, устанавливающий в том числе «прозрачную» границу между республикой Ирландия и Северной Ирландией в составе Великобритании. При этом государственный министр по европейским делам республики Ирландия Хелен Макэнти подчеркнула, что её страна не собирается вступать в переговоры с Великобританией относительно выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.

«Мы не можем пойти и не пойдём ни на какие переговоры… будем вести их только вместе с Евросоюзом… Белфастское соглашение 1998 года не подлежит обсуждению», — сообщила министр в интервью ирландскому телеканалу RTE.

Ранее издание The Daily Telegraph со ссылкой на свои источники писало, что Тереза Мэй рассматривает возможность внесения изменений в Белфастское соглашение в его пунктах, касающихся границы между Северной Ирландией и республикой Ирландия. Якобы таким образом британский премьер-министр может избежать «бэкстопа» — режима пребывания Северной Ирландии в составе ЕС в переходный период, который, по мнению ведущих британских политиков, будет мешать полноценному разрыву между Лондоном и Брюсселем

Police release CCTV footage of explosion outside courthouse on Bishops Street in Derry/Londonderry last night. pic.twitter.com/tqzqBdCZnv— PSNI DC&S District (@PSNIDCSDistrict) ٢٠ يناير ٢٠١٩ Пока в Лондоне думают, как безболезненно договориться о выходе из Евросоюза с Белфастом и Дублином , в Северной Ирландии активизировались радикалы-сепаратисты. Вечером 19 января в городе Лондондерри был взорван автомобиль, припаркованный у здания местного суда. Избежать человеческих жертв удалось благодаря действиям сотрудников полиции, которые, получив сообщения о странном авто, заблаговременно эвакуировала из близлежащих кварталов несколько сотен человек. В то же время, полицейские призывают не драматизировать ситуацию, заявляя, что субботний теракт — отчаянный жест малочисленных радикалов.

По «горячим» следам правоохранители задержали четырёх подозреваемых. Ответственность за теракт взяла на себя организация The New I. R. A. (The Real I. R. A., Новая или Подлинная Ирландская Республиканская армия (ИРА)). В распространённом в СМИ заявлении они отметили, что взорвали автомобиль в честь 100-летней годовщины провозглашения Ирландской республики в Дублине и атаки на британский полицейский эскорт в Солохедбеге. Именно с этих событий началась война за независимость Ирландии.

«Через сто лет наши товарищи продолжают борьбу за независимость всей Ирландии», — цитирует заявление газета The Irish Times.

Политическая турбулентность

«Новая ИРА» — это группа, которая в 1997 году отделилась от «Временной ИРА» из-за того, что многих радикальных республиканцев не устраивало, что «временщики» подписали соглашение о перемирии с Лондоном (оно предшествовало более широкому Белфастскому соглашению). «Новая ИРА» известна в прошлом серией взрывов в Англии и Северной Ирландии, нападениями на сотрудников военизированной полиции Северной Ирландии и убийствами соратников из «легальных» организаций, связанных с националистической партией «Шин Фейн» («Наше дело»), которых террористы обвиняли в измене революционным идеалам.

В 2018 году представители полиции назвали «Новую ИРА» главной угрозой безопасности в регионе, хотя на территории Северной Ирландии действуют ещё по крайней мере три относительно небольшие группировки националистов. В то же время, указывали полицейские, современная активность «республиканских диссидентов» ничтожна, по сравнению с той, что была в регионе до Соглашения Страстной пятницы.

Вопрос о Северной Ирландии, как писал ранее News.ru, является главной проблемой в осуществлении процедуры Brexit. Католики Северной Ирландии боятся, что Великобритания закроет границы, а протестанты-юнионисты, что политические манёвры Лондона приведут к увеличению сепаратистской активности и в дальнейшем, к отделению региона.

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THE NEW IRA ARISES: https://t.co/1QLKZnx8tq— Brian Heffron (@brianheffronnet) ١٥ سبتمبر ٢٠١٨ Соглашение Страстной пятницы, предполагающее не только создание «открытой» границы между Северной Ирландией и республикой Ирландия, но и предоставление региону широкой автономии и представительство членов ИРА и «Шин Фейн» в британском парламенте , в своё время существенно понизило градус противостояния. Сейчас вооружённой борьбой в Белфасте и окрестностях занимаются исключительно относительно малочисленные радикальные группы. При этом зачастую против радикалов настроены не только представители протестантского большинства, но и единоверцы-католики. Люди ценят безопасность больше, чем независимость. В то же время, возможное непредсказуемое развитие ситуации после реализации Brexit порождает в Лондоне и Дублине опасения, что тлеющий конфликт на национальной и религиозной почве разгорится вновь. Об этом свидетельствует также активизация «легальных» сторонников независимости, проявившаяся в серии митингов против закрытия границы между двумя Ирландиями.

Прошлая кровь

Активная фаза вооружённого противостояния между католиками-сепаратистами с одной стороны и британскими войсками и протестантами-юнионистами с другой в Северной Ирландии началась во вторую половину 1960-х годов. В ответ на активность вооружённых сторонников независимости в Лондоне приняли решение ввести на территорию Северное Ирландии войска. По-настоящему жёсткую форму борьба приняла в 1970-е годы, которые на Западе называют «золотым веком» терроризма.

В этот же период начали вооружённую борьбу «Организация освобождения Палестины», Революционные вооружённые силы Колумбии (FARC), «Красные бригады» и их политические оппоненты из ультраправых террористических групп в Италии, Фракция Красной армии (RAF) в ФРГ и баскские сепаратисты из организации «Страна басков и свобода» (ETA). Радикальные ирландские националисты из ИРА и «Временной ИРА» поддерживали связи с большинством из этих групп и, по некоторым данным, сотрудничали с советскими спецслужбами.

«Фирменный стиль» борцов за независимость Северной Ирландии — нападения на представительства органов государственной власти и банки, сотрудников североирландской полиции, взрывы в общественных местах — в первую очередь там, где собираются представители власти и силовики. За период с 1972 по 1975 годы от рук ирландских сепаратистов погибло около 500 человек. Общее количество жертв противостояния с обеих сторон в 1970-1990-е годы составило около 3500 человек.