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Порошенко обратился к жителям Крыма и Донбасса 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Власти Украины не забывают о своих гражданах, находящихся на территории Крыма и неподконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей. С таким заявлением во вторник, 22 января, на торжественном мероприятии по случаю Дня соборности Украины заявил президент страны Петр Порошенко, передает УНИАН.
«В День соборности мы искренне обращаемся к нашим землякам, которые живут в пределах Украины, но на временно оккупированных территориях Крыма, части Луганской и Донецкой областей. Мы никогда о вас не забываем», — сказал глава государства.
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Порошенко добавил, что власти страны ведут ежедневную работу по приближению дня освобождения жителей этих территорий «от вражеского ига».
Он подчеркнул, что Украина остается унитарным государством.
«Всем должно быть четко понятно: Украина — унитарное государство, с одним государственным языком, так написано в Конституции. Никаких федераций и никаких специальных статусов. Единая независимая соборная Украина», — сказал Порошенко.
Украина не признает российский суверенитет над Крымом, который вошел в состав РФ в 2014 году, и считает полуостров оккупированной территорией. К оккупированным Россией территориям Украина также относит неподконтрольную ей часть Донбасса, на которой в апреле 2014 года были провозглашены Донецкая и Луганская народная республики (их независимость была признана только частично признанной Южной Осетией).
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В мире , Видео , Украина , Петр Порошенко , УНИАН , Республика Крым
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