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СК возбудил уголовное дело против следователя СБУ по делу Вышинского 

ТАСС + ещё 9 43 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении следователя Службы безопасности Украины за незаконное уголовное преследование журналиста Кирилла Вышинского. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, в ходе расследования Главным следственным управлением СК РФ уголовного дела о воспрепятствовании сотрудниками Генеральной прокуратуры Украины профессиональной деятельности журналиста Кирилла Вышинского и его незаконном привлечении к уголовной ответственности "следователи СК России установили, что к совершению этих преступлений причастен начальник следственного отдела Главного управления Службы безопасности Украины Андрей Просняк".
"Он уведомил Вышинского о подозрении в совершении преступления, предусматривающего уголовную ответственность за государственную измену. На момент принятия этого решения украинским правоохранителям было достоверно известно, что публикации, которые, по их мнению, посягают на информационную безопасность Украины, были размещены как сторонними авторами, так и до трудоустройства Вышинского в информационное агентство "Россия сегодня". По мнению СК России, данные материалы и вовсе не содержат каких-либо признаков, посягающих на безопасность Украины", — отметила Петренко.
"По данному факту СК России в отношении Андрея Просняка возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 144, ч. 2 ст. 299 УК РФ ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста и незаконное привлечение к уголовной ответственности)", — сообщила представитель СК.
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Комментарии
В мире , Криминал , Украина , СБУ , СКР , РИА Новости
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